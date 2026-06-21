Seleção Brasileira: Neymar treina com o grupo e vive expectativa de retorno contra a Escócia

Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira (Nelson Terme / CBF)

O retorno de Neymar à Seleção Brasileira está cada vez mais próximo de se concretizar. Em treinamento neste domingo (21), no CT de Columbia Park, o camisa 10 participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Esta foi a primeira vez que o jogador realizou trabalhos sem restrição com o grupo.

A expectativa é de que o jogador siga participando dos treinos durante a semana, que terão maior grau de intensidade nos próximos dias. Caso evolua fisicamente e tecnicamente, Neymar deve ser relacionado para o jogo contra a Escócia, que acontece na quarta-feira (24), em Miami, válido pela 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Ainda em entrevista coletiva após a vitória contra o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti já havia confirmado a expectativa pelo retorno do camisa 10. O comandante da Amarelinha garantiu que Neymar “vai estar preparado” para enfrentar os escoceses.

Ainda no treino deste domingo, a principal ausência ficou por conta de Raphinha. O jogador do Barcelona sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa no duelo de sexta-feira (19) contra o Haiti e iniciou tratamento intensivo junto à equipe médica da Seleção Brasileira.

Novela Neymar

Neymar vem se recuperando há mais de um mês de uma lesão na panturrilha sofrida no jogo do Santos contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Logo após a apresentação do camisa 10 à comissão da Amarelinha, em 27 de maio, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que uma ressonância magnética “identificou uma lesão muscular de grau dois”, uma ruptura parcial de fibras.

Lasmar destacou que a lesão deveria afastar o atacante por um período de duas a três semanas. À época, o médico afirmou que o jogador estava em “tratamento intensivo” e que sua evolução seria avaliada diariamente.

A previsão inicial era de que Neymar pudesse ganhar os primeiros minutos contra o Haiti, o que não se concretizou na prática. A CBF vem utilizando cautela durante toda a recuperação do atacante, devido ao seu histórico físico e à sua importância técnica para a sequência da Copa do Mundo.

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