Copa 2026: Raphinha tem lesão confirmada e desfalca a Seleção Brasileira

Raphinha, atacante da Seleção Brasileira ( Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira sofreu um desfalque de peso para a sequência da Copa do Mundo. A confirmação da lesão muscular na região posterior da coxa direita do atacante Raphinha veio após exames médicos realizados neste sábado (20). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial confirmando o diagnóstico, mas evitou estipular um prazo para o retorno do atleta aos gramados.

Raphinha já iniciou o protocolo de tratamento intensivo sob a supervisão do departamento médico da Seleção. No entanto, devido ao curto espaço de tempo entre os jogos do torneio, a presença do jogador nas próximas fases é incerta.

“O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, escreveu a CBF, em nota oficial.

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O momento da lesão

O camisa 11 do Brasil se machucou ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), em Filadélfia. Aos 38 minutos, durante a arrancada que originou o segundo gol brasileiro, o atacante sentiu a fisgada na coxa e pediu substituição imediatamente. Raphinha deixou o gramado visivelmente abatido e com dores, dando lugar ao jovem Rayan.

De acordo com o regulamento da Fifa, como a competição já está em andamento, a Seleção Brasileira não poderá convocar um substituto para a vaga de Raphinha.

Sem o titular da ponta direita à disposição, a comissão técnica passa a avaliar alternativas para completar o trio ofensivo na próxima partida. Três jogadores surgem como os principais candidatos à vaga, cada um oferecendo características distintas que podem influenciar diretamente na estratégia da equipe.

Rayan aparece como o favorito inicial na disputa. Utilizado como substituto imediato no confronto contra o Haiti, o atacante leva vantagem por já estar adaptado ao esquema.

Outra opção considerada é Luiz Henrique, que representa a alternativa mais natural para manter as características do titular ausente. Já Endrick surge como uma possibilidade caso a comissão técnica opte por uma mudança estrutural no sistema de jogo.

A Seleção Brasileira voltará a campo para o terceiro jogo da Copa do Mundo de 2026, na próxima quarta-feira, às 19h, contra a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami.

