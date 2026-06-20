Protagonista: Vini Jr. comanda ataque e participa de todos os gols do Brasil na Copa 2026

O camisa 7 da Amarelinha já acumula dois gols e uma assistência no Mundial da América do Norte

Vinícius Júnior, atacante do Brasil (Rafael Ribeiro / CBF)

Cobrado durante toda a sua carreira por desempenhos melhores vestindo a camisa da Seleção Brasileira, Vini Jr. vem assumindo o seu protagonismo na Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 da Amarelinha participou de todos os gols brasileiros no Mundial, acumulando estatísticas de dois gols e uma assistência no torneio.

Além das três participações diretas, o atacante também foi o autor da jogada que culminou no gol de rebote de Matheus Cunha, o primeiro contra o Haiti.

Vini Jr. já balançou as redes na estreia contra Marrocos, fazendo o único gol da Seleção no duelo após grande jogada individual. Contra os haitianos na segunda rodada, o jogador do Real Madrid deu grande passe para o segundo gol de Matheus Cunha e fechou o placar ao marcar com categoria na saída do goleiro.

Histórico em Copas

Com os números obtidos em apenas dois jogos no Mundial de 2026, Vini Jr. chegou à marca de seis participações em gols na história das Copas. O atacante já havia terminado a Copa do Catar, em 2022, com duas assistências e um gol anotado.

No total, Vini Jr. ostenta a expressiva média de uma participação em gol por jogo, já que conta com seis jogos em Copas na carreira. O número fez o atacante superar nada mais nada menos que Ronaldinho Gaúcho, que conta com cinco participações em gols no maior torneio de futebol do planeta.

O camisa 7 também igualou, em números, a lenda Romário, que participou de seis gols em oito jogos de Copa do Mundo.

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