Ancelotti elogia atuação de Matheus Cunha e garante Seleção Brasileira em evolução

O treinador ressaltou a participação do camisa 9 e viu o Brasil melhorando de desempenho em relação à estreia na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Após o empate com o Marrocos na estreia, a Seleção Brasileira venceu o seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026 na última sexta-feira (19). O Brasil impôs a sua superioridade e derrotou o Haiti por 3 a 0, na Filadélfia. A atuação foi exaltada pelo técnico Carlo Ancelotti.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante da Amarelinha pontuou que viu uma melhora no desempenho da equipe em relação ao primeiro jogo do Mundial, mas ressaltou que a Seleção ainda está em um processo de evolução.

“Fomos muito melhores no primeiro tempo, com mais efetividade na frente. No segundo tempo, tivemos mais controle. Tivemos muitas oportunidades e poderíamos marcar mais gols. Em geral, foi um bom jogo. Era o que eu esperava: melhorar a qualidade do jogo, com menos erros e mais efetividade na frente”, externou Carlo Ancelotti.

“Obviamente temos que melhorar. Melhoramos, vamos melhorar no próximo jogo. Temos que aproveitar essa fase de grupos para começar bem o mata-mata”, concluiu.

Ancelotti também aproveitou para elogiar a atuação do atacante Matheus Cunha, autor de dois gols no duelo. O técnico italiano destacou a participação do camisa 9 contra os haitianos, mas deixou em aberto outras formações ofensivas.

“Acho que, para esse jogo, a posição de Matheus Cunha era boa para criar problemas para a defesa. Depois, filtrou muito bem os passes e entrou muito bem na posição. Pode ser uma opção. Não quero uma identidade clara, porque no próximo jogo podemos mudar”, disse o técnico.

Volta de Neymar contra a Escócia

Segundo o técnico Carlo Ancelotti, Neymar já deverá ter condições de estrear na Copa do Mundo no duelo contra a Escócia, que acontece na próxima quarta-feira (24), em Miami. Em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 não viajou para o jogo contra o Haiti e é esperado nos treinamentos durante a semana.

“Neymar vai treinar amanhã (este sábado) individualmente e depois, na segunda-feira (22), vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia”, revelou Ancelotti.

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