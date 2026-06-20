Destaque do Brasil, Matheus Cunha tem história ligada a Pernambuco e ao Sport
As raízes pernambucanas de Matheus Cunha, artilheiro da Seleção na primeira vitória na Copa
Publicado: 20/06/2026 às 10:15
Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira (ROBERTO SCHMIDT / AFP)
A Seleção Brasileira conquistou a sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Comandado pelo faro de gol de Matheus Cunha, o Brasil superou o Haiti por 3 a 0 e somou os primeiros pontos no torneio. O atacante anotou os dois primeiros gols da partida, enquanto Vini Jr fechou o placar.
O início no CT Barão
A conexão começou quando Barão, idealizador do projeto e então treinador das categorias de base do Santa Cruz, observou Matheus Cunha atuando pelo Cabo Branco, da Paraíba. Impactado pelo talento do jovem, Barão o convidou para integrar o seu projeto no Recife. O pai do atleta aceitou o desafio, encarando frequentemente os 115 km de estrada que separam João Pessoa e a capital pernambucana para garantir o futuro do filho no esporte.
Relação com o Sport e resenha na Inglaterra
As ligações de Matheus Cunha com o estado também passam pela Ilha do Retiro. Em 2024, o atacante recebeu de presente uma camisa oficial do Sport. A entrega foi feita por ninguém menos que Pedro Lima, joia revelada pelo Leão da Ilha e companheiro de Cunha na época de Wolverhampton, da Inglaterra.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o atacante apareceu vestindo o manto rubro-negro e brincou: “Vou pra Ilha jogar”. Em tom mais nostálgico, Cunha também fez questão de demonstrar seu carinho pelo clube e pelas lembranças que guarda de Pernambuco.
"Lembro da minha primeira vez na Ilha, a primeira vez ouvindo o Cazá Cazá. Depois no futsal... Tudo isso sempre com muito carinho. Obrigado pelo presente. É recíproco. PST!", concluiu.