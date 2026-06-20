Raphinha sente a coxa contra o Haiti e vira preocupação do Brasil na Copa 2026

Atacante reclamou de dores no músculo posterior no primeiro tempo contra o Haiti e foi substituído por Rayan

Raphinha, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o jogo da Seleção Brasileira nesta sexta (19) trouxe uma dor de cabeça para a comissão técnica na Filadélfia. Substituído ainda no primeiro tempo após um desconforto, o atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. A informação foi divulgada oficialmente pela CBF após o apito final.

De acordo com o comunicado da entidade, o camisa 11 já iniciou os primeiros procedimentos médicos ainda nos vestiários do Philadelphia Stadium, mas segue sem um diagnóstico. Raphinha deve ser reavaliado neste sábado (20).

"O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos", informou a nota da CBF.

O atacante, que vinha sendo peça importante no esquema de Carlo Ancelotti, acabou dando vaga a Rayan após o problema físico.