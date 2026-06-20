Copa 2026: entenda comemoração de Matheus Cunha na vitória do Brasil contra o Haiti

Matheus Cunha em comemoração de gol pelo Brasil na Copa do Mundo 2026 ( Mauro PIMENTEL / AFP)

A primeira oportunidade de Matheus Cunha como titular do Brasil em uma Copa do Mundo não poderia ter sido mais emblemática. Acionado por Carlo Ancelotti na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, o atacante do Manchester United assumiu a responsabilidade, balançou as redes duas vezes e comemorou 'surfando' de frente para a torcida.

A comemoração

O gesto, que já virou febre entre os torcedores na Inglaterra quando o centroavante marca na Premier League, esconde uma paixão que vai muito além dos gramados. Começou como pura brincadeira de lazer durante as férias do atleta em Baía Formosa (RN).

Foi lá que Cunha teve os primeiros contatos com as ondas e desenvolveu uma forte ligação com o esporte, também em uma grande amizade com Ítalo Ferreira, um dos maiores nomes da história do surfe brasileiro.

ISSO É O BRASILLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! QUE GOLAÇO!!!!!!!!!!!! QUE JOGADAÇA ABSURDA DO VINI E UMA FINALIZAÇÃO LINDAAAA DO MATHEUS CUNHA!!!!!! CABE MAAAAAISSSS pic.twitter.com/T0lSwZdD7W — CazéTV (@CazeTVOficial) June 20, 2026

Dois gols contra o Haiti

Antes de desembarcar nos Estados Unidos para o Mundial de 2026, Matheus Cunha somava apenas um gol marcado vestindo a camisa da Seleção Brasileira principal. Ao receber a chance entre os onze iniciais pela primeira vez no torneio, o camisa 9 dobrou seus números pessoais e, em entrevista à CazéTV, comentou sobre a realização de um sonho.

"Eu sempre sonhei em representar o Brasil, ver minha família, meu pai chorando, minha mãe chorando... Acho que sou tão grato por estar vivendo isso e vejo neles uma emoção tão grande. Entrei em campo querendo ser eu, desfrutar da bola, e tudo isso é muita consequência do trabalho", declarou Cunha.