Brasil resolve no primeiro tempo, faz três no Haiti e vence a primeira na Copa 2026
Matheus Cunha, duas vezes, e Vini Jr. garantem vitória da Seleção na Filadélfia e liderança do Grupo C na segunda rodada
Publicado: 19/06/2026 às 23:33
Vini Jr., Matheus Cunha e Lucas Paquetá em comemoração de gol do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo 2026 (MAURO PIMENTEL/AFP)
Em uma atuação segura, a Seleção Brasileira conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta sexta-feira (19), o Brasil bateu o Haiti por 3 a 0 no Philadelphia Stadium, nos Estados Unidos, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos. O resultado positivo levou a equipe canarinha aos quatro pontos, garantindo a liderança do Grupo C ao superar o Marrocos no saldo de gols.
Para o confronto na Filadélfia, Ancelotti promoveu duas mudanças cirúrgicas em relação ao time da estreia, optando pelas entradas de Danilo na lateral direita e de Matheus Cunha no ataque. A estratégia se provou certeira, especialmente pela grande exibição do camisa 9, autor dos dois primeiros gols.
Vini Jr. marcou o terceiro tento brasileiro ainda nos acréscimos da primeira etapa. A preocupação de Carlo Ancelotti foi a saída de Raphinha, substituído por Rayan, no primeiro tempo, por conta de um desconforto na coxa.
O resultado eliminou os haitianos do Mundial com duas derrotas na fase de grupos.
A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), quando enfrenta a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos, buscando carimbar de vez o passaporte para o mata-mata do Mundial.
O JOGO
Jogo pegado no começo, como era previsto vindo dos haitianos, e o primeiro cartão amarelo apareceu logo aos 3 minutos. O Brasil tentava bolas longas para os atacantes. Aos 11 minutos, Raphinha chegou a balançar as redes, mas estava impedido. O impedimento semiautomático flagrou a posição irregular do camisa 11 brasileiro.
O Brasil ficava pouco tempo com a bola no pé, sempre com Matheus Cunha atuando como mais um homem no meio-campo, tentando engatar o ataque e acionando Raphinha ou Vini Jr. em velocidade. E aos 22 minutos saiu o primeiro gol da Seleção Brasileira. Novamente em uma chegada veloz, Vini Jr. invadiu a área, puxou para o pé direito e bateu; o goleiro Placide deu rebote e Matheus Cunha, mesmo marcado, conseguiu alcançar a bola do jeito que deu para mandar para o fundo das redes. O zagueiro Delcroix tentou afastar, mas chutou em cima do camisa 9.
Detalhe para o próprio Cunha, que roubou a bola que originou o contra-ataque brasileiro: foi o arco e a flecha do lance.
A estrela de Matheus Cunha seguiu brilhando. Aos 35, ele fez o segundo do Brasil, um belo gol. Paquetá roubou a bola de Casimir e tocou para Vini Jr., que acionou em profundidade. O camisa 9 recebeu na boa e bateu com muita qualidade e força, uma verdadeira bomba de pé esquerdo no canto alto da meta: 2 a 0. O gol aliviou a Seleção.
Nos acréscimos, aos 47 minutos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini Jr. O camisa 7 anotou o seu segundo gol na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti. Lucas Paquetá fez um lançamento primoroso, Vini botou na frente, ganhou da marcação na velocidade e só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro. 3 a 0 no primeiro tempo e uma bela reta final brasileira antes de ir para os vestiários.
A preocupação ficou por conta de Raphinha, que sentiu um desconforto na coxa e precisou deixar o gramado ainda na primeira etapa, sendo substituído por Rayan.
SEGUNDO TEMPO
Bem atrás do placar, o Haiti passou a se expor mais em busca de um gol, e o Brasil ganhava ainda mais espaço para jogar, mas o ritmo imposto na reta final do primeiro tempo não acompanhou a volta dos vestiários. O Brasil era rápido nos contra-ataques, mas falhava no último passe.
Aos 17 minutos, o Haiti assustou. Em cobrança de escanteio, Adé subiu bem e desviou para a meta brasileira, obrigando Alisson a fazer uma grande defesa.
Douglas Santos quase deixou o dele aos 30 minutos. O lateral-esquerdo recebeu uma bola esticada de Rayan e finalizou forte, mas por cima da meta. Logo depois, aos 32, Endrick chegou a balançar as redes após novo passe de Rayan, mas a arbitragem flagrou a posição de impedimento.
Ritmo menor, mas o mesmo placar. O Haiti não ofereceu grande perigo diante da defesa brasileira. A Seleção fechou a partida no 3 a 0.
FICHA DA PARTIDA
BRASIL 3
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães (Éderson); Paquetá (Martinelli), Vinícius Júnior (Danilo Santos), Raphinha (Rayan) e Matheus Cunha (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.
HAITI 0
Placide; Arcus (Simon), Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean-Jacques, Bellegarde (Ettiene) e Casimir (Deedson); Providence (Joseph) e Pierrot (Isidor). Técnico: Sébastien Migné
Local: Philadelphia Stadium, na Filadélfia (Estados Unidos)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Competição: Copa do Mundo FIFA - 2ª rodada
Árbitro: Alejandro Hernández (Espanha)
Assistentes: José Enrique Naranjo (Espanha) e Diego Sanchez (Espanha)
4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)
Gols: Matheus Cunha (22/1ºT e 35/1ºT) e Vini Jr (47/1º)
Cartões Amarelos: Douglas Santos (BRA); Arcus (HAI), Pierrot (HAI), Jean-Jacques (HAI)