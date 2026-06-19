Marrocos vence Escócia pelo grupo do Brasil na Copa 2026

Com a vitória, a seleção marroquina soma quatro pontos e assume a liderança do Grupo C

Partida entre Marrocos x Escócia na Copa do Mundo (FRANCK FIFE / AFP)

O Marrocos derrotou a Escócia por 1 a 0 nesta sexta-feira (10), em Foxborough, próximo de Boston, graças a um gol de Ismael Saibari com um minuto de jogo.

Com a vitória, a seleção marroquina soma quatro pontos e assume a liderança do Grupo C da Copa do Mundo, o mesmo do Brasil. Os escoceses vêm em segundo, com três pontos.

A Seleção Brasileira, em terceiro com um ponto, ainda pode terminar esta segunda rodada como líder da chave dependendo do seu resultado contra o Haiti, ainda neste sábado, na Filadélfia.



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