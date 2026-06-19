Por que a Seleção Brasileira utiliza um patch dourado na Copa 2026?

A Fifa vem utilizando uma nova estratégia comercial para diferenciar as seleções campeãs do mundo durante a competição

Partida entre Brasil x Marrocos na Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo marcada também por uma mudança nos patches oficiais da competição. Ao invés dos tradicionais logos da competição em modelo único, diferentes versões vêm sendo utilizadas na edição da Copa do Mundo da América do Norte, de acordo com o histórico de cada seleção no torneio. Essa mudança faz parte de uma nova estratégia comercial da Fifa.

O Brasil entra no seleto grupo das sete seleções campeãs do mundo que utilizam um patch especial dourado durante a competição. O modelo exato do acessório varia de acordo com a visualização para garantir contraste com o uniforme. Além da Seleção Brasileira, Alemanha, Argentina, França, Uruguai, Espanha e Inglaterra também jogam com o patch especial.

As demais 41 seleções que nunca conquistaram a Copa do Mundo entram em campo com patches nas cores branca ou preta, também de acordo com o contraste do uniforme.

Além dos patches por equipes, também existem as referências individuais de cada jogador. Abaixo do logo oficial da Copa do Mundo 2026 e da cor respectiva ao desempenho histórico da seleção, existem pequenos patches de acordo com cada atleta.

Entre as categorias estão: estreante, melhor jogador, artilheiro, melhor goleiro e lendas da história da Copa do Mundo. Na Seleção Brasileira, os únicos atletas que utilizam o patch especial são os estreantes, casos de Endrick, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Ibañez, Léo Pereira, Wesley, Danilo Santos, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rayan e Igor Thiago.



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