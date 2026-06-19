Se o Brasil perder hoje, está fora da Copa?

Entenda a situação da Seleção Brasileira no Grupo C em caso de derrota para o Haiti

Casemiro, volante da Seleção Brasileira ( Getty Images via AFP)

O Brasil pode ver a sua situação complicar dentro do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 em caso de derrota para o Haiti. A Seleção Brasileira encara a equipe caribenha nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, buscando a primeira vitória no Mundial da América do Norte.

Se perder, o Brasil deverá cair para a última posição do grupo, mas não estará matematicamente eliminado. Isso porque a Canarinho poderá alcançar ao menos duas equipes do grupo na última rodada, Escócia e Marrocos, mesmo com apenas um ponto conquistado.

Uma vitória, porém, coloca obrigatoriamente o Brasil entre os dois primeiros colocados, zona de classificação para a próxima fase, ao lado da seleção marroquina com quatro pontos.

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