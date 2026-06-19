diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Escalação do Brasil hoje: veja os 11 titulares da Seleção contra o Haiti

Seleção Brasileira enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo

Gabriel Farias

Publicado: 19/06/2026 às 20:19

Seguir no Google News Seguir

Jogadores da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro/CBF

Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Field, Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. 

Veja também:

Após a estreia no Mundial, Carlo Ancelotti manteve a base da equipe, mas confirmou duas mudanças: as entradas de Danilo na lateral direita, ganhando a posição de Ibañez, e Matheus Cunha no ataque, na vaga de Igor Thiago.

No meio, Casemiro segue ao lado de Bruno Guimarães, com Lucas Paquetá atuando mais avançado na articulação das jogadas. Já o ataque conta com Raphinha e Vinícius Júnior, além de Cunha. 

Escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

brasil , Brasil X Haiti , copa 2026 , Copa do Mundo , Escalação , seleção brasileira , Titulares
Mais de Seleção Brasileira
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP