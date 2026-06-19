Escalação do Brasil hoje: veja os 11 titulares da Seleção contra o Haiti
Seleção Brasileira enfrenta o Haiti às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo
Publicado: 19/06/2026 às 20:19
Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Field, Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
Após a estreia no Mundial, Carlo Ancelotti manteve a base da equipe, mas confirmou duas mudanças: as entradas de Danilo na lateral direita, ganhando a posição de Ibañez, e Matheus Cunha no ataque, na vaga de Igor Thiago.
No meio, Casemiro segue ao lado de Bruno Guimarães, com Lucas Paquetá atuando mais avançado na articulação das jogadas. Já o ataque conta com Raphinha e Vinícius Júnior, além de Cunha.
Escalação do Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
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