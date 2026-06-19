Brasil entrará de azul para enfrentar o Haiti; entenda história e inspiração do uniforme

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a definição da vestimenta após a reunião técnica da partida

O uniforme foi produzido pela Nike (Divulgação)

A Seleção Brasileira entrará em campo com o seu uniforme número dois, na cor azul, para o confronto diante do Haiti nesta sexta-feira (19). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a definição da vestimenta após a reunião técnica da partida.

O modelo alternativo foi escolhido para garantir o contraste visual ideal no gramado, já que a equipe adversária atuará de branco, sua cor tradicional.

Apesar de o uniforme ter sido alvo de polêmicas, a Nike, que produziu a camisa azul, comparou a estampa com "um sapo venenoso que alerta seus predadores". Após a comparação, o modelo foi associado com o sapo-fecha, já que os padrões visuais da camisa são parecidas com os presentes nas peles desta espécie.

A escolha da camisa azul também resgata um histórico de sorte e momentos marcantes para o torcedor brasileiro. Tradicionalmente utilizado quando há conflito de cores com os mandantes, o manto secundário carrega a mística primeiro título mundial do Brasil, em 1958, após a vitória por 5x2 contra a Suécia.

Na ocasião, o azul foi escolhido por ser a cor de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Desde então, a cor foi oficializada como a segunda vestimenta da seleção.