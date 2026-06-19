Copa 2026: Árbitro sente câimbra e interrompe partida entre Estados Unidos e Austrália

O alemão Felix Zwayer sentiu o problema físico já nos acréscimos, precisando interromper o jogo por alguns segundos

Árbitro sente câimbra e interrompe partida entre Estados Unidos e Austrália na Copa do Mundo (ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A vitória da seleção dos Estados Unidos sobre a Austrália nesta sexta-feira (19), em Seattle, pela Copa do Mundo de 2026, foi marcada por uma cena inusitada envolvendo o árbitro da partida. O juiz alemão Felix Zwayer precisou interromper o jogo já nos acréscimos por sentir câimbras.

Após o problema físico, o árbitro precisou ser ajudado por jogadores das duas seleções, recebendo posteriormente um isotônico para combater a desidratação. Após quase um minuto, o jogo foi reiniciado e Felix Zwayer conseguiu seguir na partida.

O acontecimento incomum chamou rapidamente a atenção de quem acompanhava a partida e rapidamente se tornou mais um momento marcante desta Copa do Mundo.

Dentro de campo, os Estados Unidos fizeram valer o fator casa e venceram por 2 a 0, com gols de Alex Freeman e um gol contra do zagueiro Cameron Burgess, em partida válida pelo Grupo D.



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