Por que Neymar não está jogando hoje? Entenda a ausência em Brasil x Haiti

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP))

A Seleção Brasileira entra em campo contra o Haiti com um desfalque no setor ofensivo. O atacante Neymar está fora da partida devido a um processo de recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita. A decisão de preservar o camisa 10 foi tomada em conjunto pela comissão técnica e pelo departamento médico, priorizando a plena reabilitação física do atleta para o restante da competição.

O atacante segue em processo de transição e recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita. Embora venha apresentando evolução clínica e já participe de treinos leves com bola, o atleta ainda realiza atividades controladas, alternando entre a fisioterapia e o recondicionamento físico. Por se tratar de um jogo de alta intensidade, ele ainda não atingiu o nível ideal para suportar a carga de uma partida oficial.

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"A decisão de não relacionar o jogador foi tomada de forma conjunta. Priorizamos a plena recuperação do atleta. É um planejamento estratégico para que ele tenha condições de atuar em alto nível nas próximas fases da competição", informou a comissão técnica em nota.

Dessa forma, Neymar acompanha o duelo à distância, focado no cronograma de transição física. Sem a sua principal referência e camisa 10, o técnico tem o desafio de testar alternativas no setor ofensivo. A expectativa é que o Brasil utilize peças de velocidade e juventude para suprir a ausência do craque e garantir o resultado positivo.

