Seleção Brasileira: Endrick vai jogar contra o Haiti?
Atacante sensação do Brasil, Endrick não entrou em campo contra Marrocos no último sábado (13), o que inflamou os pedidos da torcida pela estreia dele na Copa do Mundo de 2026
Publicado: 19/06/2026 às 10:17
Endrick, atacante de 19 anos do Real Madrid, tem sido muito pedido pela torcida brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Após Endrick não entrar em campo na estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos no último sábado (13), a expectativa pela participação do atacante só aumenta entre a torcida. Nesta sexta (19), a Canarinho enfrenta o Haiti, e uma das perguntas que se mantêm no ar é: Endrick vai jogar?
A resposta, ao que tudo indica, é que Endrick ainda não será titular, mas pode ter os primeiros minutos neste Mundial. O Brasil joga contra a seleção haitiana nesta sexta (19), às 21h30, no horário de Brasília. A partida será no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Cautela com Endrick
Nesta quinta (18), o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comentou em coletiva de imprensa sobre a entrada de Endrick campo. Apesar de elogiar o jovem jogador, o técnico afirmou que é momento de cautela.
"Endrick é outra coisa. É um talento extraordinário, e o Brasil vai aproveitar de suas qualidades nesta Copa do Mundo e também nas próximas. Ele é paciente, não tem pressa e é muito maduro. Vou usar o Endrick no momento correto. Temos que esperar um pouco, isto vai ser importante", finalizou.
Provável escalação
O italiano manteve mistério na coletiva, mas, pelos testes feitos ao longo da semana, o Brasil deve ter mudanças para enfrentar o Haiti.
Com o início de Endrick no banco, Ancelotti deve mudar apenas Matheus Cunha no ataque. Vini Jr. e Raphinha complementam o trio ofensivo.
No meio-campo, a principal novidade deve ser a entrada de Luiz Henrique no lugar de Lucas Paquetá, buscando dar mais agressividade ao setor. Homem de confiança do técnico, Casemiro segue no time titular, mesmo após ter sido substituído no intervalo contra o Marrocos.
Na defesa, Danilo deve assumir a lateral direita na vaga de Ibañez, fechando a linha defensiva com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos.
Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Luiz Henrique; Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha.