Copa 2026: Quando é o próximo jogo do Brasil? Veja data e horário da 3ª rodada

Seleção Brasileira fecha participação na primeira fase do Mundial contra a Escócia, em Miami

Vinícius Júnior, atacante da Seleção (Rafael Ribeiro)

Após o tropeço na estreia e o foco total na recuperação na segunda rodada, o torcedor já se projeta para o encerramento da primeira etapa da Copa do Mundo de 2026. O compromisso decisivo da Seleção Brasileira pela 3ª rodada da fase de grupos já tem data, horário e local confirmados: o Brasil enfrenta a Escócia no dia 24 de junho de 2026 (quarta-feira), às 19h.

O confronto acontece no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Por ser a rodada derradeira, o jogo acontecerá de forma simultânea ao outro duelo da chave entre Marrocos e Haiti (em Atlanta), definindo os rumos do Grupo C e o chaveamento oficial para o mata-mata do Mundial.

Agenda do Brasil: 3ª Rodada do Grupo C

Confronto: Escócia x Brasil

Data: 24 de junho de 2026 (Quarta-feira)

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Onde assistir ao vivo: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

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O que está em jogo?

A Escócia largou na frente na chave ao vencer o Haiti por 1 a 0 na rodada de abertura, com gol de John McGinn, assumindo a liderança isolada. O Brasil, que empatou com o Marrocos por 1 a 1, precisa buscar saldo de gols para não depender de critérios disciplinares, atualmente, a Seleção ocupa a terceira posição do grupo por ter levado dois cartões amarelos contra nenhum dos marroquinos.

Para onde o Brasil vai no mata-mata?

O primeiro lugar da chave oferece uma rota logisticamente mais confortável para as eliminatórias. Confira os cenários:

Se o Brasil passar em 1º do Grupo C: Joga a partida de mata-mata no dia 29 de junho, em Houston.

Se o Brasil passar em 2º do Grupo C: O destino será a cidade de Dallas, com partida marcada para o dia 30 de junho.

Os escoceses contam com nomes de peso da Premier League e da Série A italiana, como o lateral Andy Robertson e o meio-campista Scott McTominay, prometendo uma partida de forte imposição física contra o talento ofensivo de Vinícius Júnior e companhia.

