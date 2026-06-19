Copa 2026: Quando é o próximo jogo do Brasil? Veja data e horário da 3ª rodada
Seleção Brasileira fecha participação na primeira fase do Mundial contra a Escócia, em Miami
Publicado: 19/06/2026 às 21:30
Vinícius Júnior, atacante da Seleção (Rafael Ribeiro)
Após o tropeço na estreia e o foco total na recuperação na segunda rodada, o torcedor já se projeta para o encerramento da primeira etapa da Copa do Mundo de 2026. O compromisso decisivo da Seleção Brasileira pela 3ª rodada da fase de grupos já tem data, horário e local confirmados: o Brasil enfrenta a Escócia no dia 24 de junho de 2026 (quarta-feira), às 19h.
Agenda do Brasil: 3ª Rodada do Grupo C
Confronto: Escócia x Brasil
Data: 24 de junho de 2026 (Quarta-feira)
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
Onde assistir ao vivo: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
O que está em jogo?
A Escócia largou na frente na chave ao vencer o Haiti por 1 a 0 na rodada de abertura, com gol de John McGinn, assumindo a liderança isolada. O Brasil, que empatou com o Marrocos por 1 a 1, precisa buscar saldo de gols para não depender de critérios disciplinares, atualmente, a Seleção ocupa a terceira posição do grupo por ter levado dois cartões amarelos contra nenhum dos marroquinos.
Para onde o Brasil vai no mata-mata?
O primeiro lugar da chave oferece uma rota logisticamente mais confortável para as eliminatórias. Confira os cenários:
Se o Brasil passar em 1º do Grupo C: Joga a partida de mata-mata no dia 29 de junho, em Houston.
Se o Brasil passar em 2º do Grupo C: O destino será a cidade de Dallas, com partida marcada para o dia 30 de junho.
Os escoceses contam com nomes de peso da Premier League e da Série A italiana, como o lateral Andy Robertson e o meio-campista Scott McTominay, prometendo uma partida de forte imposição física contra o talento ofensivo de Vinícius Júnior e companhia.