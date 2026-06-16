Camisa 10 sofreu lesão na panturrilha um dia antes da convocação de Carlo Ancelotti

Vídeo: Neymar volta aos treinos no gramado, mas segue afastado do elenco da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

No processo de recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar voltou aos gramados para um treino, mas ainda não jogou com bola ou com o grupo dos convocados da Seleção Brasileira.

Após a polêmica na convocação devido à falta de esclarecimentos de que o camisa 10 estava machucado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem sido cautelosa com as informações sobre o retorno do atacante.

Nesta quarta-feira (17), completa-se um mês da lesão sofrida por Neymar em uma partida disputada pelo Santos contra o Coritiba — que aconteceu um dia antes da convocação de Carlo Ancelotti.

Logo após a apresentação do camisa 10 à comissão da Amarelinha, em 27 de maio, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que uma ressonância magnética "identificou uma lesão muscular de grau dois", uma ruptura parcial de fibras.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias da Seleção Brasileira na palma da mão.

Lasmar destacou que a lesão deveria afastar o atacante por um período de duas a três semanas. À época, o médico afirmou que o jogador estava em "tratamento intensivo" e teria sua evolução "avaliada diariamente".

Como ainda não treinou com o grupo de jogadores, Neymar não deve ser reforço para Carlo Ancelotti na partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), válida pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa de 2026.

O atacante só deve estar disponível para o treinador italiano no último confronto desta primeira fase, contra a Escócia, em 24 de junho.