Neymar está fora dos amistosos da Seleção Brasileira e deve perder estreia na Copa do Mundo

Camisa 10 sofreu lesão de grau dois na panturrilha direita e ficará afastado entre duas e três semanas; comissão técnica trabalha com recuperação do jogador

Neymar Jr., atacante da Seleção Brasileira (Vitor Silva/CBF)

A presença de Neymar na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos está em risco, devido a uma lesão muscular na panturrilha direita que o deixará longe dos gramados entre duas e três semanas.

A 16 dias do início da caminhada do Brasil na Copa do Mundo, Neymar ficará fora dos amistosos que a seleção de Carlo Ancelotti jogará contra Panamá, no domingo (31) no Maracanã, e Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

O astro de 34 anos tem situação complicada para chegar à estreia da Seleção na Copa, dia 13 de junho, em Nova Jersey.

No momento, o pensamento da seleção brasileira é de manter o camisa 10 junto à delegação, optando por uma recuperação até o Mundial. Caso não apresente a evolução necessária nas próximas semanas, há a possibilidade de corte.

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou nesta quinta-feira que uma ressonância magnética "identificou uma lesão muscular de grau dois", uma ruptura parcial de fibras.

Ao revelar o diagnóstico e o prazo de afastamento, Lasmar destacou que o atacante está em "tratamento intensivo" e que será "avaliada diariamente sua evolução".

"A gente sabe da grandeza de Neymar. Acho que o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele, acho que a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam saudáveis para jogar os jogos, porque a gente sabe que precisamos de todos os jogadores", disse em entrevista coletiva o volante Casemiro, um dos homens de confiança de Carlo Ancelotti.

Neymar se apresentou na concentração na quarta-feira (27), sem poder participar do primeiro treino da Seleção.

Ele havia desfalcado o Santos nas últimas três partidas (contra San Lorenzo, Grêmio e Deportivo Cuenca), cujo treinador, Cuca, afirmou que ele havia sofrido uma "lesão leve", um simples golpe.

O Peixe esclareceu nesta quinta-feira (28), em comunicado, que os exames realizados no jogador "foram compartilhados" com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 18 de maio, dia em que Ancelotti anunciou sua lista de 26 jogadores.

"Os profissionais do Santos FC conhecem a capacidade de recuperação do atleta e estão confiantes de que Neymar estará pronto para disputar a Copa do Mundo", acrescentou o texto.