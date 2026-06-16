Seleção Brasileira: Douglas Santos destaca apoio de pernambucanos e agradece Kuki
Lateral Douglas Santos é surpresa de Ancelotti e fala sobre apoio de Pernambuco
Publicado: 16/06/2026 às 12:11
Douglas Santos, lateral da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
O lateral-esquerdo Douglas Santos foi uma das grandes surpresas na escalação do técnico Carlo Ancelotti no empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo 2026. O jogador, que soube que seria titular apenas durante a preleção minutos antes da partida, celebrou o momento especial e fez questão de lembrar de suas origens no futebol pernambucano.
"Tem várias pessoas ali de Pernambuco que têm falado comigo, têm torcido, têm orado. Especialmente o Kuki, que foi um cara que me ajudou bastante na minha chegada ao profissional", afirmou o lateral.
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Conselhos para a vida e para a Seleção
De acordo com Douglas Santos, a relação com o ex-jogador vai além das quatro linhas. O lateral pontuou que as instruções recebidas no início da carreira foram determinantes para que ele conseguisse se consolidar no futebol de alto rendimento.
"É um cara que eu converso bastante, que sempre procurou me dar boas instruções para que eu pudesse chegar ao profissional e manter, que era o mais difícil na época. Então, esse tipo de conversa e de conselho tem me ajudado bastante. Ajudou naquele começo e com certeza também está ajudando aqui na Seleção", completou o jogador.
Depois da estreia contra o Marrocos, a seleção brasileira de Carlo Ancelotti se prepara para a segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Na sexta-feira (19), o Brasil enfrenta o Haiti, às 22 horas, na Filadélfia, nos Estados Unidos.