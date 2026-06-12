Beto Lago: 'Seleção Brasileira em busca da afirmação'

Carlos Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Pela convicção

A estreia do Brasil contra Marrocos, na Copa do Mundo, representa mais do que a disputa pelos primeiros três pontos. O confronto coloca frente a frente uma Seleção Brasileira em busca de afirmação sob o comando de Carlo Ancelotti e uma equipe marroquina que deixou de ser surpresa para se transformar em uma realidade do futebol internacional. A tendência é de um Brasil com maior posse de bola e iniciativa ofensiva.

Do outro lado, um adversário organizado, disciplinado e perigoso nos contra-ataques. Marrocos sabe explorar espaços e acelerar suas transições com eficiência, justamente um dos aspectos que mais exigirão atenção da defesa brasileira. O desafio também passa pela consistência defensiva da Seleção. Contra um rival que utiliza muito bem os corredores do campo e chega rapidamente ao ataque, qualquer desorganização pode custar caro. Será um teste importante para medir a capacidade do Brasil de controlar a partida sem se expor excessivamente.

Ao mesmo tempo, a qualidade técnica brasileira continua sendo um diferencial. Jogadores capazes de decidir em lances individuais podem desequilibrar um confronto que promete ser bastante equilibrado. A Canarinha entra em campo como favorito, mas não encontrará facilidades. Marrocos possui organização suficiente para transformar a partida em uma verdadeira batalha de 90 minuto.

O Brasil estreia não apenas contra Marrocos, mas contra a necessidade de provar que pertence à primeira prateleira dos candidatos ao título. Hoje, ainda é uma seleção cercada de expectativa; sábado será a primeira oportunidade de transformá-la em convicção.



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Algumas ponderações sobre a provável escalação da Seleção Brasileira. Não me agradam as escolhas de Danilo e Alex Sandro para as laterais. Ancelotti quer uma linha de quatro forte na marcação. A tendência é pelo retorno de Matheus Cunha ao time. Ainda assim, eu apostaria em Igor Thiago. Além de oferecer uma referência mais fixa no ataque, ele pode ser uma peça importante para incomodar a forte e bem organizada defesa marroquina.

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Conexão com o torcedor

A Copa do Mundo movimenta muito mais do que os gramados. Hotéis, bares, restaurantes e o setor turístico também entram no clima do maior evento esportivo do planeta, ainda mais com jogo da Seleção Brasileira. O Serrambi Resort, em Ipojuca, aposta nessa conexão ao criar uma programação temática para os hóspedes durante o Mundial, com transmissões dos jogos, atividades recreativas e ações voltadas para adultos e crianças, como o Quiz do Torcedor.



Futebol, música e gastronomia

Já o Novotel Recife Marina lançou a Arena Novotel Experience, espaço que promete reunir futebol, música e gastronomia durante os jogos da Seleção Brasileira. A estreia, no duelo entre Brasil e Marrocos já teve ingressos esgotados, sinal claro da expectativa do público para acompanhar a caminhada da Seleção nesta primeira fase da Copa.

