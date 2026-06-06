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Copa do Mundo
AMISTOSO

Veja os gols do Brasil na vitória contra o Egito no último amistoso antes da Copa

Bruno Guimarães abriu o placar no primeiro tempo e Ziko empatou. Com o time todo modificado na etapa final, Endrick definiu a vitória brasileira

Marcos Leandro

Publicado: 06/06/2026 às 21:35

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Bruno Guimarães fez o primeiro gol contra o Egito /KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bruno Guimarães fez o primeiro gol contra o Egito (KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

No último teste antes da Copa do Mundo, o Brasil venceu o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA). Bruno Guimarães abriu o placar no primeiro tempo e Ziko empatou. Com o time todo modificado na etapa final, Endrick definiu a vitória brasileira.

Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma apresentação segura. Agora não tem mais espaço para experiências. No sábado (13), tem a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, às 19h, na largada do Grupo C. O Egito estreia na segunda (15), diante da Bélgica, pelo Grupo G.

VEJA OS GOLS DO BRASIL 

 

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