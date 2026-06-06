Veja os gols do Brasil na vitória contra o Egito no último amistoso antes da Copa
Bruno Guimarães abriu o placar no primeiro tempo e Ziko empatou. Com o time todo modificado na etapa final, Endrick definiu a vitória brasileira
Publicado: 06/06/2026 às 21:35
Bruno Guimarães fez o primeiro gol contra o Egito (KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
No último teste antes da Copa do Mundo, o Brasil venceu o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA). Bruno Guimarães abriu o placar no primeiro tempo e Ziko empatou. Com o time todo modificado na etapa final, Endrick definiu a vitória brasileira.
Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma apresentação segura. Agora não tem mais espaço para experiências. No sábado (13), tem a estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, às 19h, na largada do Grupo C. O Egito estreia na segunda (15), diante da Bélgica, pelo Grupo G.
VEJA OS GOLS DO BRASIL
PRESSÃO, ROUBADA DE BOLA E GOL DO BRASIL! ????????????— brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026
Bruno Guimarães aproveita o erro na saída egípcia, recupera a posse, avança com liberdade e finaliza com categoria no canto para abrir o placar em Cleveland! ?????#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/XCmxpCUPKk
É GOL DA SELEÇÃO! ??????????— brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026
Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam, o Brasil recupera a posse no campo ofensivo e a bola chega em Raphinha. O atacante cruza rasteiro e Endrick aparece no lugar certo para balançar as redes!#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! ???????? pic.twitter.com/g2jLrJMdpF