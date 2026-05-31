Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e Panamá neste domingo (31)

Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x Panamá. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (31) em um dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, contra o Panamá, no Maracanã, Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao jogo do Brasil ao vivo, horário e provável escalação para o confronto.

A partida marca a despedida da torcida brasileira dos jogadores da Amarelinha que, após o jogo, viajam para os Estados Unidos.

Onde assistir ao vivo Brasil x Panamá

A partida tem direito de transmissão exclusiva do Grupo Globo, que divide as opções para o telespectador entre TV aberta, TV fechada e streaming. Confira:

GloboPlay (Streaming) e GETV (YouTube) - clique aqui

TV Globo (Canal aberto)

Sportv (Canal fechado)

Como chega a Seleção Brasileira

O Brasil não conta com quatro jogadores já convocados para o Mundial do Canadá, Estados Unidos e México. Três deles, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, são baixas devido à final da Champions League entre Arsenal e PSG, marcada para esse sábado (30)

Além do trio que atua na Europa, Neymar também é um desfalque para Carlo Ancelotti. O camisa 10 sofreu uma lesão de grau dois na panturrilha, o que o afasta dos gramados nos amistosos da Amarelinha e no jogo de estreia do torneio.

O técnico italiano tem, por outro lado, o retorno de Alisson na meta brasileira, depois de o goleiro do Liverpool ficar cerca de três meses afastado com um problema muscular.

Raphinha é outro nome que reforça os 11 iniciais de Carletto e deve formar o quarteto ofensivo ao lado de Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, em um esboço do que deve ser a equipe que começa o campeonato em solo norte-americano.

De fora dos últimos amistosos contra Croácia e França, Bruno Guimarães também é um nome esperado na lista do time titular, jogando ao lado de Casemiro.

Na zaga, sem a dupla titular — formada por Gabriel Magalhães e Marquinhos —, Bremer e Léo Pereira provavelmente assumem as vagas deixadas.

Na lateral esquerda, Alex Sandro, que também não esteve na última convocação, entra no lugar de Douglas Santos. Enquanto isso, fica a dúvida sobre a lateral direita, que é disputada entre Wesley e Ibañez.

Dessa forma, este deve ser o time titular de Ancelotti para o amistoso: Alisson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Antes de estrear contra o Marrocos em 13 de junho, o Brasil ainda enfrenta o Egito no último amistoso preparatório em 6 de junho.

Como chega o Panamá

De fora da Copa do Mundo do Catar em 2022, o Panamá chega ao Mundial de 2026 com a missão de fazer história e superar a lembrança de sua estreia no torneio. Na edição da Rússia, em 2018, a equipe amargou a última colocação geral, sem somar pontos na chave contra Bélgica, Inglaterra e Tunísia.

Agora sob o comando do técnico Thomas Christiansen, que aposta em um estilo de posse de bola inspirado no Barcelona, os "Canaleros" integram o Grupo L ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra. O reencontro com os ingleses, inclusive, é a chance para a equipe tentar apagar a memória da dura goleada sofrida em sua primeira participação.

Para sonhar com um bom desempenho, o treinador confia na ambição do elenco e chega para o amistoso contra a Seleção Brasileira já com a lista final de convocados definida.

Entre os principais pilares da equipe estão o lateral Michael Amir Murillo, o volante Aníbal Godoy, o meia Adalberto Carrasquilla e o atacante Cecilio Waterman.

Depois de encarar o Brasil, a seleção panamenha ainda terá amistosos contra Bósnia-Herzegovina e República Dominicana antes de estrear oficialmente no Mundial norte-americano.