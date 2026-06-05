Seleção Brasileira: Ancelotti projeta possível retorno de Neymar após lesão

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti trouxe atualizações otimistas sobre o processo de recuperação de Neymar. Em entrevista coletiva, o comandante da Seleção Brasileira afirmou que o atacante vem evoluindo bem do tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda e projetou a integração do atleta aos treinos com o restante do elenco já para a próxima semana. Para que o retorno aos gramados seja sacramentado, o jogador passará por um exame de imagem decisivo na próxima segunda-feira (08).

"Acho que [a situação] é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que vai fazer uma ressonância e, se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana", declarou Ancelotti.

Desfalque e cronograma em Nova Jersey

Apesar da evolução, Neymar está oficialmente fora do amistoso deste sábado (06) contra o Egito, que acontece às 19h, no Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland. O confronto é o último teste preparatório do Brasil antes do início do Mundial.

Conforme planejamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quinta-feira (03), o atacante não viajará com a delegação. Ele permanecerá em Nova Jersey focado no tratamento fisioterápico e na intensificação do cronograma de recondicionamento físico.

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A ausência no amistoso já estava prevista pelo departamento médico. O prazo inicial estimado para a recuperação da lesão na panturrilha era de duas a três semanas, o que projeta o retorno do atleta aos gramados para o período entre 11 e 18 de junho.

Contagem regressiva para a estreia

A comissão técnica corre contra o tempo para ter o Camisa 10 nas melhores condições físicas possíveis para a abertura do torneio. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no Estádio Nova New Jersey, justamente a região onde a Seleção montou sua base de treinamentos.

