Tubarão de aquário no Rio 'prevê' vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa 2026

Tubarão do AquaRio (Reprodução)

O clima da Copa do Mundo de 2026 ganhou um contorno bem-humorado na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, assumiu o posto de "animal-oráculo" e previu uma vitória da Seleção Brasileira na estreia do Mundial contra o Marrocos. A ação, realizada na última quarta-feira (3), marcou a inauguração da Galeria da Copa, nova atração turística integrada ao complexo.

Mantendo viva a tradição dos animais videntes que marcaram a história do futebol desde o célebre Polvo Paul, em 2010, Ritinha participou de uma previsão simbólica ao escolher entre as bandeiras das duas seleções. A escolha pelo Brasil foi recebida com entusiasmo pelos visitantes presentes, reforçando o clima de confiança e expectativa para a partida.

Fabinho minimiza entrada de Casemiro em Endrick no treino da Seleção Brasileira: "O importante é ninguém ser desleal"

'Volta por cima': Wesley celebra vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Veja também:

O palpite da "vidente" do aquário serviu como pano de fundo para a abertura de um novo espaço cultural no lobby do Dreamland Museu de Cera. A Galeria da Copa reúne estátuas de grandes ícones do futebol mundial, como o argentino Lionel Messi e o ídolo flamenguista Zico, mas a grande estrela do espaço é a nova representação de Pelé.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A peça retrata o Rei do Futebol na emblemática campanha do tricampeonato mundial, em 1970. Produzida em um ateliê especializado em Londres, na Inglaterra, a obra mobilizou mais de 20 artesãos e demandou dois anos de trabalho para ser concluída. Todo o processo de criação e o acabamento final contaram com o acompanhamento e a aprovação formal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de representantes ligados à família do ex-jogador.

Para garantir a fidelidade histórica, o uniforme utilizado na estátua foi confeccionado pela mesma fornecedora de material esportivo que vestiu a Seleção na Copa do México.

Incentivo ao torcedor

De olho no fluxo de turistas e torcedores durante o torneio, o complexo carioca anunciou uma política de incentivo para os dias de partida do Brasil: o AquaRio oferecerá o benefício da meia-entrada para o público geral nos dias em que a Seleção entrar em campo. Para garantir o desconto, os ingressos precisam ser adquiridos previamente de forma online, por meio do site oficial do aquário.

