Fabinho minimiza entrada de Casemiro em Endrick no treino da Seleção Brasileira: "O importante é ninguém ser desleal"

Fabinho, volante do Brasil (Rafael Ribeiro / CBF)

A entrada mais dura de Casemiro sobre Endrick durante um treino da Seleção Brasileira chamou atenção do público e seguiu reverberando em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4) com o volante Fabinho.

Experiente e da mesma função que Casemiro, o volante brasileiro tratou com naturalidade a disputa de bola e o nível de competitividade às vésperas da Copa do Mundo. Segundo Fabinho, o importante é ninguém ser desleal com um companheiro de equipe.“Acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas também é normal pela entrega e qualidade dos jogadores. Como é Seleção, todo mundo quer mostrar algo a mais. Faltas têm todo treino. Quando dá para evitar uma chegada mais forte, nós evitamos. Mas tem vezes que você não consegue”, minimizou Fabinho.“Não é a primeira nem a última vez que acontece. O importante é ninguém ser desleal. Estamos na mesma Seleção, todos querem ganhar juntos”, concluiu.O Brasil segue realizando atividades em solo americano, no centro de treinamento do New York Red Bulls. Os comandados de Carlo Ancelotti se preparam para o último amistoso antes da Copa do Mundo, neste sábado (6), contra o Egito.

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