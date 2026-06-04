Seleção Brasileira
DECLARAÇÃO
Fabinho minimiza entrada de Casemiro em Endrick no treino da Seleção Brasileira: "O importante é ninguém ser desleal"
O experiente volante indicou como algo natural a competitividade nos treinamentos antes da Copa do Mundo
Publicado: 04/06/2026 às 19:02
Fabinho, volante do Brasil (Rafael Ribeiro / CBF)
A entrada mais dura de Casemiro sobre Endrick durante um treino da Seleção Brasileira chamou atenção do público e seguiu reverberando em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4) com o volante Fabinho.
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Experiente e da mesma função que Casemiro, o volante brasileiro tratou com naturalidade a disputa de bola e o nível de competitividade às vésperas da Copa do Mundo. Segundo Fabinho, o importante é ninguém ser desleal com um companheiro de equipe.
“Acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas também é normal pela entrega e qualidade dos jogadores. Como é Seleção, todo mundo quer mostrar algo a mais. Faltas têm todo treino. Quando dá para evitar uma chegada mais forte, nós evitamos. Mas tem vezes que você não consegue”, minimizou Fabinho.
“Não é a primeira nem a última vez que acontece. O importante é ninguém ser desleal. Estamos na mesma Seleção, todos querem ganhar juntos”, concluiu.
O Brasil segue realizando atividades em solo americano, no centro de treinamento do New York Red Bulls. Os comandados de Carlo Ancelotti se preparam para o último amistoso antes da Copa do Mundo, neste sábado (6), contra o Egito.
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