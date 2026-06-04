'Volta por cima': Wesley celebra vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Da desconfiança a Seleção Brasileira: A impressionante reviravolta de Wesley rumo à Copa do Mundo
Publicado: 04/06/2026 às 18:18
Wesley, lateral da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
O futebol é feito de ciclos rápidos, mas poucos atletas experimentaram uma mudança de cenário tão drástica nos últimos quatro anos quanto o lateral Wesley. Em 2022, o jovem revelado na Gávea lutava para cavar um espaço no elenco profissional do Flamengo sob forte desconfiança da torcida. Hoje, consolidado na Europa e vestindo a camisa da Seleção Brasileira, o defensor de 22 anos colhe os frutos de uma impressionante reviravolta na carreira e se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo.
"Era um sonho estar aqui, mas sonho distante, até porque não estava na Europa, nada dava certo. Só que consegui dar minha volta por cima. E não é que daqui para frente vai ser só coisa boa, espero que seja, mas se chegar coisa ruim de novo, o que é normal, vou estar preparado porque tudo que passei não foi à toa. Agora é manter, essas duas temporadas foram inesquecíveis e estar em uma Copa é para premiar tudo que fiz", desabafou o atleta.
A virada de chave definitiva na carreira de Wesley começou a se desenhar em julho do ano passado, quando foi contratado pela Roma. No futebol italiano, o lateral-direito de origem precisou mostrar versatilidade ao ser utilizado pelo corredor esquerdo, somando 39 jogos e cinco gols na temporada europeia.
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O jogador explicou que a mudança de lado, embora desafiadora no início, acabou se tornando um diferencial tático para o seu amadurecimento.
"Isso é uma coisa que fico batendo cabeça, porque quando domino e ajusto o corpo, vejo que não vem ninguém, está automatizado, venho e jogo de esquerda. Isso é uma coisa que me ajudou, porque na esquerda consigo dominar de direita e se estiver fechado, carregar (para o meio do campo). É uma coisa que está me ajudando, tenho que melhorar muito, mas o que estou fazendo já me ajudou bastante", detalhou.
Para acelerar esse processo de evolução na Europa, o maranhense revelou contar com o suporte de veteranos como o lateral Danilo e o coordenador técnico da CBF, Juan Santos. Além disso, destacou as orientações do técnico Carlo Ancelotti no dia a dia da Seleção Brasileira para ajustar seu posicionamento defensivo.
"Ele sabe do meu potencial atacando, só que eu boto na cabeça que quando estou bem ofensivamente, vou estar bem defensivamente e vice-versa. Ele me ajuda nos detalhes, a não dar bote, a cercar e no momento certo de subir e ficar. Ele está conversando bastante comigo e espero que eu possa ajudar na defesa e no ataque", destacou.
Wesley garantiu que a bagagem adquirida nos momentos de crise no Rio de Janeiro serve como blindagem contra a imensa pressão que envolve a disputa de um Mundial pela Amarelinha.
“É muita pressão, sei da responsabilidade que é estar aqui. Como já passei por tanta coisa, é tentar fazer o que já fiz quando estava em uma fase ruim e tentar dar a volta por cima. É minha primeira experiência em uma Copa e quero que só aconteçam coisas boas, estou me preparando para isso", concluiu.