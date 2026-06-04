'Volta por cima': Wesley celebra vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Wesley, lateral da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O futebol é feito de ciclos rápidos, mas poucos atletas experimentaram uma mudança de cenário tão drástica nos últimos quatro anos quanto o lateral Wesley. Em 2022, o jovem revelado na Gávea lutava para cavar um espaço no elenco profissional do Flamengo sob forte desconfiança da torcida. Hoje, consolidado na Europa e vestindo a camisa da Seleção Brasileira, o defensor de 22 anos colhe os frutos de uma impressionante reviravolta na carreira e se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (4), o jogador não escondeu a surpresa por estar no grupo dos 26 convocados que representarão o Brasil no Mundial.

"Era um sonho estar aqui, mas sonho distante, até porque não estava na Europa, nada dava certo. Só que consegui dar minha volta por cima. E não é que daqui para frente vai ser só coisa boa, espero que seja, mas se chegar coisa ruim de novo, o que é normal, vou estar preparado porque tudo que passei não foi à toa. Agora é manter, essas duas temporadas foram inesquecíveis e estar em uma Copa é para premiar tudo que fiz", desabafou o atleta.

A virada de chave definitiva na carreira de Wesley começou a se desenhar em julho do ano passado, quando foi contratado pela Roma. No futebol italiano, o lateral-direito de origem precisou mostrar versatilidade ao ser utilizado pelo corredor esquerdo, somando 39 jogos e cinco gols na temporada europeia.

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O jogador explicou que a mudança de lado, embora desafiadora no início, acabou se tornando um diferencial tático para o seu amadurecimento.

"Isso é uma coisa que fico batendo cabeça, porque quando domino e ajusto o corpo, vejo que não vem ninguém, está automatizado, venho e jogo de esquerda. Isso é uma coisa que me ajudou, porque na esquerda consigo dominar de direita e se estiver fechado, carregar (para o meio do campo). É uma coisa que está me ajudando, tenho que melhorar muito, mas o que estou fazendo já me ajudou bastante", detalhou.

Para acelerar esse processo de evolução na Europa, o maranhense revelou contar com o suporte de veteranos como o lateral Danilo e o coordenador técnico da CBF, Juan Santos. Além disso, destacou as orientações do técnico Carlo Ancelotti no dia a dia da Seleção Brasileira para ajustar seu posicionamento defensivo.

"Ele sabe do meu potencial atacando, só que eu boto na cabeça que quando estou bem ofensivamente, vou estar bem defensivamente e vice-versa. Ele me ajuda nos detalhes, a não dar bote, a cercar e no momento certo de subir e ficar. Ele está conversando bastante comigo e espero que eu possa ajudar na defesa e no ataque", destacou.

Wesley garantiu que a bagagem adquirida nos momentos de crise no Rio de Janeiro serve como blindagem contra a imensa pressão que envolve a disputa de um Mundial pela Amarelinha.

“É muita pressão, sei da responsabilidade que é estar aqui. Como já passei por tanta coisa, é tentar fazer o que já fiz quando estava em uma fase ruim e tentar dar a volta por cima. É minha primeira experiência em uma Copa e quero que só aconteçam coisas boas, estou me preparando para isso", concluiu.

