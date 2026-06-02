Operando como um 'bunker' para a equipe de Carlo Ancelotti, o espaço garante privacidade total e tecnologia de ponta. Veja as fotos do local.

Hotel da Seleção Brasileira nos EUA conta com SPA exclusivo e passou por reforma de R$ 500 milhões. (Foto: Reprodução/Hoteis.com)

Desembarcando nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026, que também será realizada no Canadá e México, a Seleção Brasileira se hospedará em hotel com estrutura de R$ 500 milhões, spa privativo, acesso restrito e infraestrutura de ponta focada na reabilitação física dos atletas.

Localizado no município de Basking Ridge, em Nova Jersey, o The Ridge Hotel fica a 15 minutos do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, que será utilizado pela Canarinho durante a fase de grupos do Mundial.

O CT, pertencente ao RB New York, tem instalações de última geração com áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, para proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

Em pronunciamento publicado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade afirmou que a escolha do The Ridge Hotel priorizou a privacidade, conforto e segurança, mas também levou em consideração a distância para o local das atividades.

Além do curto tempo de deslocamento até o CT, o hotel fica a 30 minutos de distância do MetLife Stadium, palco da estreia da Amarelinha contra o Marrocos, em 13 de junho.

“O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades logísticas, a menor diferença possível de fuso horário e outros fatores que pudessem influenciar positivamente no desempenho da Seleção. Encontramos na região de Nova York e Nova Jersey as melhores condições em todos esses aspectos, e isso pode fazer a diferença em uma competição extremamente desafiadora pela grandeza do evento”, disse Cícero Souza, gerente-geral de seleções masculinas da CBF.

O HOTEL DA SELEÇÃO BRASILEIRA NOS ESTADOS UNIDOS

O complexo é vizinho à sede global da empresa de telecomunicações Verizon e possui um controle de acesso rigoroso. Durante a fase de grupos do torneio, o local operará com exclusividade total para a delegação brasileira, isolando a equipe.

O hotel foi reinaugurado em 2018, após uma reforma que demandou um investimento de 100 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de reais, na cotação atual).

A estrutura ocupa uma área equivalente a oito campos de futebol, conta com 171 quartos e diárias que variam entre 300 e 450 dólares (cerca de R$ 1.500 a R$ 2.260, na cotação atual).

O The Ridge entrega uma infraestrutura de alto padrão voltada ao rendimento esportivo e à recuperação dos atletas.

Os quartos possuem isolamento acústico e um sistema de iluminação projetado para reproduzir o ciclo natural do dia, ajustando o relógio biológico dos jogadores.

Em termos de infraestrutura esportiva, o local possui academia de alto desempenho, spa privativo e áreas dedicadas à reabilitação física pós-jogo.

Além disso, o The Ridge conta com um anfiteatro com capacidade para 84 pessoas, que poderá ser utilizado por Carlo Ancelotti para preleções e análises de vídeo.

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