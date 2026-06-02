Vídeo: Seleção Brasileira desembarca nos EUA com direito a 'batismo' de avião

Jogadores da Seleção Brasileira (Nelson Terme/CBF)

A Seleção Brasileira desembarcou nos Estados Unidos nesta terça-feira (02) e foi recebida com o tradicional "batismo" do avião — cruzamento de jatos de água feito pelos bombeiros do aeroporto, rito da aviação que simboliza as boas-vindas oficiais ao país-sede da Copa do Mundo.

A delegação ficará hospedada no The Ridge Hotel, em Basking Ridge, Nova Jersey, e realiza o primeiro treino no CT Red Bull ainda nesta terça.

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O espaço, utilizado pelo New York Red Bulls, fica em Morris Township, a apenas 15 minutos da concentração, e funcionará como a base brasileira durante toda a primeira fase do torneio.

No próximo sábado (06), o Brasil enfrenta o Egito, às 19h (horário de Brasília), no último amistoso antes da estreia oficial no Mundial contra o Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.

*Com informações do Estadão Conteúdo.