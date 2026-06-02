Seleção Brasileira chega nos Estados Unidos: conheça avião de R$ 1,1 bi

Viagem da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Sam Robles/CBF)

Um dia após golear o Panamá em amistoso no Maracanã, a seleção brasileira já chegou nos Estados Unidos em continuidade à preparação para a Copa do Mundo de 2026. O embarque, no Rio, mobilizou torcedores, com destaque para o apoio a Neymar. Foram nove horas e meia de voo até a chegada em Newark.

Ainda à tarde, os jogadores se reapresentaram no hotel em que a delegação fica hospedada, na Barra da Tijuca. O destino seguinte foi próximo dali, na sede da CBF. Os atletas visitaram o Museu da entidade e atenderam alguns torcedores antes de seguir para o Aeroporto Tom Jobim.

Um público mais tímido aguardava no aeroporto. Ali, não houve contato direto com os jogadores, apenas acenos. Neymar foi o mais ovacionado. Ele havia sido um dos atletas que atenderam o público no hotel. Com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, o atacante só deve atuar a partir do segundo jogo do Brasil no Mundial.

A aeronave que leva a seleção aos Estados Unidos é um Boeing 767-300ER da empresa sul-africana Aeronexus. Para o voo, contudo, o veículo vai ostentar o escudo da CBF e adesivagem da Azul, patrocinadora da seleção. O avião já foi utilizado pelo time em jogos das Eliminatórias em 2023.

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Avaliada em R$ 1,19 bilhão, a aeronave conta com 96 assentos de primeira classe. Outro uso de destaque foi para atender os Rolling Stones em turnês, incluindo a comemoração dos 60 anos da banda, em 2022. Mick Jagger, vocalista do grupo, ficou com fama de "pé frio" durante a Copa de 2010, por causa de uma sequência de derrotas de seleções que ele apoiou publicamente ou assistiu a jogos no estádio.

Às 17h, o grupo fará o primeiro treino no CT Red Bull. O espaço é utilizado pelo New York Red Bulls e fica em Morris Township. É onde será a base da seleção brasileira, ao menos durante a primeira fase da Copa do Mundo.

Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Champions League no último sábado, viajaram diretamente da Europa. Eles chegaram ao hotel da seleção ainda na noite desta segunda-feira.