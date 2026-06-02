Beto Lago: 'Brasil chega com muitas dúvidas nos EUA'

Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Divulgação/FIFA)

Copa das perguntas

A Seleção Brasileira chega aos Estados Unidos em busca do hexa. A frase é comum, quase automática para qualquer geração de torcedores. Mas agora carrega um significado diferente. O Brasil não chega à Copa cercado por certezas, mas acompanhado por perguntas. A goleada sobre o Panamá, no Maracanã, serviu para alimentar o entusiasmo do torcedor.

Os seis gols, a festa nas arquibancadas e a despedida diante de um estádio lotado criaram o ambiente perfeito para a viagem rumo ao Mundial. Mas a verdade é que o amistoso respondeu pouco sobre o que realmente será a Seleção na Copa. A principal dúvida continua sendo Neymar. Mais do que a condição física, existe a questão do seu papel dentro da equipe. Durante anos, a Seleção foi construída ao redor de seu talento. Agora, o Brasil parece viver uma transição delicada entre a dependência de uma estrela histórica e a necessidade de encontrar novas lideranças em campo.

A recuperação de Neymar pode mudar completamente o desenho da equipe, a distribuição de funções e até a forma de jogar. Outra incógnita está na formação titular. O amistoso deixou a impressão de que nem todas as posições e esquema estão definidos. Há jogadores em ascensão, atletas vivendo grande fase em seus clubes e uma concorrência que pode ser saudável para um elenco que busca competitividade. Em uma Copa do Mundo, muitas vezes o time que estreia não é o mesmo que termina a competição.



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E existe ainda o olhar de Carlo Ancelotti. O treinador italiano tem algo raro para um técnico: a transmitir tranquilidade em meio à pressão. Sua carreira foi construída administrando grandes estrelas, vencendo em diferentes países e entendendo que futebol não se resume apenas a esquemas táticos. Ancelotti sabe que precisa montar uma equipe antes de montar um time.

A melhor versão coletiva

Talvez por isso o maior desafio não seja escolher os onze titulares e qual será o jeito de jogar. Seja construir uma identidade para uma Seleção que, nos últimos anos, alternou bons momentos com frustrações profundas. O Brasil continua produzindo talentos, continua tendo jogadores entre os melhores do mundo, mas ainda procura uma versão coletiva capaz de transformar potencial em conquista.

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Força mental do grupo

É o início da caminhada pelo hexa, mas pela busca por respostas. Respostas sobre Neymar. Sobre os titulares. Sobre o modelo de jogo. Sobre a força mental do grupo. O torcedor brasileiro sonha com a taça. Como sempre sonhou. Mas, antes disso, quer descobrir quem é esta Seleção. E talvez essa seja a pergunta mais importante de toda a Copa.



Carinho e respeito nos detalhes

A imprensa que cobre os jogos na Ilha do Retiro vem recebendo um tratamento diferenciado da comunicação do clube. Lanches especiais, com direito a comidas típicas da região, mostram atenção e cuidado com quem trabalha nas jornadas esportivas. Um trabalho feito com carinho e respeito pelo jornalista Diego Perez. Parabéns pela iniciativa.