Neymar tem lesão de grau 2 na panturrilha confirmada e vira problema para a Seleção Brasileira

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (NELSON ALMEIDA / AFP)

O que era tratado inicialmente como cautela pela comissão técnica da Seleção Brasileira transformou-se oficialmente em preocupação. Após exames de imagem detalhados realizados na Granja Comary, em Teresópolis, foi confirmada uma lesão de grau dois na panturrilha direita do atacante Neymar. Com isso, o principal astro da equipe está fora do início dos trabalhos com bola e dificilmente entrará em campo nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

A gravidade do problema foi detalhada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. De acordo com o chefe do departamento médico, a ressonância magnética realizada após a apresentação do grupo descartou a hipótese de um simples edema, apontando a necessidade de um tempo maior fora dos gramados.

“Bom, atualização sobre o jogador Neymar, ele se representou ontem aqui na Granja Comary. Ele fez todos os exames, exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética onde identificou uma lesão de grau dois na panturrilha, não apenas um edema. O atleta segue em tratamento, a nossa expectativa é que no prazo de duas a três semanas ele esteja liberado. É claro que o músculo está em tratamento intensivo, vamos avaliar o dia a dia, a evolução”, explicou Lasmar.

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Corrida contra o tempo

Com o prazo estimado de duas a três semanas para a liberação médica, o cronograma de preparação do camisa 10 sofreu um duro golpe. Neymar já é desfalque certo para o primeiro teste da Amarelinha, que acontece neste domingo (31), diante do Panamá, no Maracanã.

O curto espaço de tempo também torna remota a participação do atacante no segundo amistoso, contra o Egito, agendado para o dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. O prazo mínimo de duas semanas estipulado pelo departamento médico se encerra justamente na data do confronto em solo americano, período em que o atleta estaria apenas iniciando a transição física, ainda sem ritmo de jogo.

