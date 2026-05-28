'Neymar precisa pensar primeiro na saúde', diz Casemiro, capitão da Seleção Brasileira

Neymar e Casemiro, jogadores da Seleção Brasileira ( GABRIEL BOUYS / AFP)

A seleção brasileira está há dois dias se preparando para a Copa do Mundo de 2026 e Neymar tomou conta do noticiário por causa da lesão na panturrilha direita, que o deixará de 2 a 3 semanas se recuperando. Capitão do time de Carlo Ancelotti, o volante Casemiro até se incomodou um pouco em responder mais de uma pergunta sobre o camisa 10. Neymar, mesmo longe de 100%, será protagonista da seleção?

"O Neymar é como outro jogador dentro do grupo, mais um jogador importante entre os 26 convocados. Neste momento, ele está cuidando da lesão e querendo voltar a treinar primeiro, passo a passo, para estar bem de saúde. Só depois para pensar em protagonismo. O primeiro pensamento tem que ser a saúde", disse Casemiro.

Antes da Copa, Casemiro foi um dos jogadores que defendeu a convocação de Neymar, junto com outros líderes do elenco, como Raphinha. O principal argumento é a experiência que o jogador agrega ao grupo. Neymar pode ir para sua quarta Copa do Mundo.

"É um jogador experiente, de uma geração experiente. Vai disputar a quarta Copa do Mundo e já passou por inúmeras situações no futebol. Isso agrega muita experiência ao grupo. O ambiente da seleção já é conhecido por ele e, com o Neymar, sem dúvida, essa experiência faz diferença. Jogar uma quarta Copa do Mundo é algo importante. Ter jogadores importantes e experientes no elenco também é fundamental", comentou o meio-campista.

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Casemiro vai para sua terceira Copa do Mundo. Em recente entrevista à TNT Sports, o volante, que deixou o Manchester United-ING, deu uma declaração sobre o garoto Endrick que repercutiu. Ao afirmar que o atacante ainda "não é do grupo", passou a impressão para algumas pessoas de que acreditava que o jovem não deveria ser convocado por Carlo Ancelotti.

"Fiquei bastante chateado. Naquele momento, tentei proteger o jogador e não colocar um peso enorme sobre ele em uma Copa do Mundo. O Endrick ainda é um jogador muito jovem e pode disputar mais três ou quatro Copas do Mundo. Não dá para colocar toda essa responsabilidade sobre ele agora. A intenção foi proteger", disse Casemiro.

"Nós, jogadores mais experientes, temos que proteger os mais novos por causa da grandeza da competição. O Endrick já mostrou para todo mundo que tem estrela e ainda vai disputar muitas Copas do Mundo", completou.

Casemiro vai a campo com os demais jogadores da seleção brasileira para o segundo treinamento com bola na Granja Comary ainda nesta quinta-feira, 28.