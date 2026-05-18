Neymar é convocado: Ancelotti anuncia lista da Seleção Brasileira para a Copa de 2026. (Fotos: Vítor Silva/CBF | ANTHONY WALLACE / AFP)

A ida ou não de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 por Carlo Ancelotti era um dos temas mais debatidos sobre a Seleção Brasileira nos últimos meses e semanas. Nesta segunda-feira (18), Ancelotti anunciou seus 26 escolhidos para representar o Brasil no Mundial e incluiu o camisa 10 do Santos pela primeira vez em uma convocação.

O italiano explicou o motivo de levar Neymar pela primeira vez para uma de suas convocações. "Fizemos a avaliação do Neymar e vimos que, neste último período, ele jogou com competitividade e melhorou a sua condição física. Pensamos que ele vai ser um jogador importante nesta Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel e obrigação que todos os outros 25, tendo a possibilidade de jogar ou estar no banco. É um jogador experiente e, em algumas posições, privilegiamos mais a experiência”, declarou Carlo Ancelotti.

“A avaliação do Neymar foi só da parte física. Nos últimos jogos, ele jogou com continuidade e pode ser que tenha a possibilidade de melhorar a sua condição física neste período até o primeiro jogo da Copa. A partir disso, ele tem experiência neste tipo de competição, e o carinho que ele tem no grupo pode criar um ambiente melhor para ajudar a equipe”, concluiu.

NEYMAR CONVOCADO PARA COPA DO MUNDO



A convocação marca o retorno oficial do camisa 10 à Seleção após dois anos e meio. Desde a grave lesão no joelho sofrida em 2023, o atacante enfrentou um longo processo de recuperação, alternando momentos de retorno aos gramados com novos problemas físicos que colocaram em dúvida sua presença na Copa.

Agora, confirmado entre os escolhidos de Ancelotti, Neymar disputará a quarta Copa do Mundo da carreira. O camisa 10 já havia representado o Brasil nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, se consolidando como um dos jogadores brasileiros com mais participações em Copas na história recente.

Ao longo da trajetória em Mundiais, Neymar soma números importantes. Em 13 partidas disputadas em Copas do Mundo, marcou oito gols e distribuiu quatro assistências.

Em 2014, no Brasil, viveu um dos momentos mais traumáticos da carreira ao sofrer a lesão na coluna nas quartas de final contra a Colômbia, ficando fora da reta decisiva daquele torneio.

Na Rússia, em 2018, voltou a ser protagonista da Seleção e terminou a competição com dois gols e duas assistências, apesar da eliminação para a Bélgica nas quartas de final. Já em 2022, no Catar, Neymar marcou contra a Croácia nas quartas e igualou Pelé como maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em jogos oficiais reconhecidos pela Fifa naquele momento.

A Copa de 2026 deve representar a última participação do camisa 10 em Mundiais. Aos 34 anos, durante o torneio, Neymar chega ao ciclo cercado pela expectativa de liderar o Brasil na busca pelo hexacampeonato, algo que escapou nas últimas três edições disputadas pela Seleção Brasileira.

Lista completa da convocação de Ancelotti

GOLEIROS

Alisson (Liverpool);

Ederson (Fenerbahçe);

Weverton (Grêmio);



DEFENSORES

Danilo (Flamengo);

Wesley (Roma);

Alex Sandro (Flamengo);

Douglas Santos (Zenit);

Marquinhos (PSG);

Gabriel Magalhães (Arsenal);

Bremer (Juventus);

Léo Pereira (Flamengo);

Ibañez (Al Ahli);



MEIAS

Casemiro (Manchester United);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Fabinho (Al Ittihad);

Danilo (Botafogo);

Lucas Paquetá (Flamengo);



ATACANTES

Vini Jr (Real Madrid);

Raphinha (Barcelona);

Gabriel Martinelli (Arsenal);

Luiz Henrique (Zenit);

Rayan (Bournemouth);

Matheus Cunha (Manchester United);

Endrick (Lyon);

Neymar (Santos);

Igor Thiago (Brentford).