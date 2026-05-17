Convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo será marcada por fim da novela Neymar e grande evento no Museu do Amanhã; confira

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil (Divulgação / FIFA)

Após meses cercados de grande expectativa, o torcedor brasileiro conhecerá os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (18), às 17h, o técnico Carlo Ancelotti anunciará oficialmente a convocação da Seleção Brasileira, que será marcada pelo desfecho da novela Neymar e por um megaevento no Museu do Amanhã.

Pela primeira vez na história, a lista dos convocados será transformada em uma grande festa. Segundo informações de bastidores, o evento será dividido em duas partes, com o anúncio feito pelo italiano ocorrendo no palco principal e sendo seguido de uma coletiva de imprensa em uma das salas do museu.

Ao todo, cerca de 700 jornalistas foram credenciados para cobrir a cerimônia, vindos de 13 diferentes países. Além de Ancelotti, o presidente da CBF, Samir Xaud, e ex-jogadores do tetra e do tricampeonato também estarão presentes.

A expectativa é de que shows também ocorram durante a cerimônia, tendo cantores como o pernambucano João Gomes, Ludmilla, Samuel Rosa e Veigh já confirmados, segundo a ESPN.

Também é esperada a apresentação dos uniformes que a Seleção Brasileira utilizará durante o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México, além da música-tema autoral que embalará a Canarinho durante a competição.

Desfecho da novela Neymar

Outro ponto que marcará o aguardado dia será a convocação — ou não — do astro Neymar. Após declarações, sequência em campo e polêmicas fora das quatro linhas, o camisa 10 do Santos terá o seu futuro pela seleção traçado na leitura da lista por Ancelotti.

Informações recentes voltaram a colocar Neymar com chances de ser chamado pelo técnico italiano. Após ser praticamente descartado, o maior artilheiro da história da Amarelinha voltou ao radar pela melhora física e pelos desfalques de outros jogadores convocáveis.

No último jogo em que Neymar teve possibilidade de ser observado antes da convocação, o atacante santista teve atuação discreta e viu o Peixe ser atropelado pelo Coritiba por 3 a 0, neste domingo (17), pelo Brasileirão.

Vestindo um casaco retrô do Brasil, o camisa 10 falou com a imprensa após o jogo na Neo Química Arena e voltou a demonstrar confiança em ser chamado por Ancelotti.

"Obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, é estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso", disse Neymar, explicando na sequência que o casaco era um presente do filho do ex-jogador inglês David Beckham, Romeo.

"Eu falei para ele que iria usar, foi por isso, não foi por nada de mandar mensagem. É um clima que todo mundo está esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil", comentou.

Neymar garante estar bem fisicamente e rebateu as críticas de que não esteja em condições ideais de ir para a Copa. "Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o Deus quiser."

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