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Neymar veste casaco do Brasil e confia em convocação para a Copa: 'Quero estar lá'

A derrota do Santos para o Coritiba não abalou a esperança de Neymar em ser convocado para a Copa do Mundo

Estadão Conteúoo

Publicado: 17/05/2026 às 20:09

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Última vez que Neymar esteve em campo com camisa da Seleção Brasileira, diante do Uruguai, em 2023, nas eliminatórias da Copa do Mundo. /Foto: Vitor Silva/CBF

Última vez que Neymar esteve em campo com camisa da Seleção Brasileira, diante do Uruguai, em 2023, nas eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Vitor Silva/CBF)

A derrota do Santos para o Coritiba não abalou a esperança de Neymar em ser convocado para a Copa do Mundo. Vestindo um casaco retrô do Brasil, o camisa 10 falou com a imprensa após o jogo na Neo Química Arena e voltou a demonstrar confiança em ser chamado por Ancelotti, que irá divulgar a lista nesta segunda-feira.

"Obviamente que é meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, é estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso", disse Neymar, explicando na sequência que o casaco era um presente do filho do ex-jogador inglês David Beckham, Romeo.

"Eu falei para ele que iria usar, foi por isso, não foi por nada de mandar mensagem. É um clima que todo mundo está esperando por isso, todo mundo esperando a convocação de amanhã. Por que não usar? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver, vou ser mais um torcendo pelo Brasil", comentou.

 

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Neymar garante estar bem fisicamente e rebateu as críticas de que não esteja em condições ideais de ir para a Copa. "Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora. Que amanhã seja o Deus quiser."

Neymar também comentou sobre a confusão envolvendo a sua substituição na derrota para o Coritiba. O camisa 10 admitiu que pediu para sair, mas reforçou que a comissão técnica indiciou o número de Escobar (31) em vez do seu para a arbitragem.

Copa do Mundo , Neymar , santos , seleção brasileira
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