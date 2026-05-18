Quem é Douglas Santos? Revelado pelo Náutico, lateral é convocado para Copa do Mundo de 2026
Lateral-esquerdo revelado pelo Náutico, Douglas Santos é convocado para a Copa do Mundo 2026
Publicado: 18/05/2026 às 18:02
Douglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira (Divulgação/FIFA)
O lateral-esquerdo Douglas Santos foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Revelado pelo Náutico e campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, o jogador integra a lista de 26 atletas selecionados pelo técnico italiano Carlos Ancelotti para o torneio. O lateral chega após uma fase de destaque no futebol russo.
Natural de João Pessoa, Douglas Santos iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Náutico, onde foi formado nas categorias de base e promovido ao elenco principal em 2012, assumindo a titularidade da posição na temporada seguinte. Ainda em 2013, o lateral teve sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira principal, em amistoso contra a Bolívia.
Na sequência, transferiu-se para a Udinese, da Itália, mas não conseguiu se firmar no futebol europeu naquele momento. O retorno ao Brasil, em 2014, marcou uma virada em sua carreira.
No Atlético-MG, Douglas Santos viveu sua melhor fase no futebol nacional. Rapidamente se tornou peça importante da equipe mineira e foi um dos destaques na campanha do título da Copa do Brasil de 2014 e do Campeonato Mineiro de 2015. Em seguida, transferiu-se para o Hamburgo, da Alemanha, onde deu continuidade à carreira no futebol europeu. Posteriormente, chegou ao Zenit, da Rússia.
Desde cedo, Douglas Santos se destacou nas categorias de base da Seleção Brasileira, acumulando convocações pelo sub-20 e sub-23. O ponto mais alto de sua trajetória pela Amarelinha veio em 2016, quando integrou a equipe campeã dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conquistando a medalha de ouro inédita para o futebol brasileiro.
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Idolatria e recordes na Rússia
Atualmente, Douglas Santos vive o momento de maior maturidade da carreira no Zenit, clube que defende desde 2019. Mesmo com o clube russo impedido pela UEFA de disputar competições europeias devido aos conflitos bélicos entre Rússia e Ucrânia, o lateral se manteve em alto nível no cenário local.
No último domingo (17), o paraibano celebrou o seu sexto título consecutivo do Campeonato Russo. Ídolo incontestável da torcida, Douglas já ultrapassou a marca de 200 partidas oficiais pelo clube e, nesta temporada, alcançou o feito histórico de se tornar o atleta que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão na história do Zenit.
O caminho do Brasil rumo ao Hexa
A Seleção Brasileira, que busca quebrar um jejum de 24 anos sem o título mundial. Sorteado no Grupo C junto a Marrocos, Haiti e Escócia, o Brasil fará toda a sua caminhada inicial em solo norte-americano, na Costa Leste dos EUA.
A estreia da equipe comandada por Carlos Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium (Nova Jersey). Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho (sexta-feira), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho (quarta-feira), em Miami.
Agenda do Brasil na fase de grupos:
1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (Sábado), às 19h | MetLife Stadium (Nova Jersey)
2ª Rodada: Brasil x Haiti — 19/06 (Sexta-feira), às 21h30 | Lincoln Financial Field (Filadélfia)
3ª Rodada: Escócia x Brasil — 24/06 (Quarta-feira), às 19h | Hard Rock Stadium (Miami)