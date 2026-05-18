Quem é Douglas Santos? Revelado pelo Náutico, lateral é convocado para Copa do Mundo de 2026

Douglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira (Divulgação/FIFA)

O lateral-esquerdo Douglas Santos foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Revelado pelo Náutico e campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, o jogador integra a lista de 26 atletas selecionados pelo técnico italiano Carlos Ancelotti para o torneio. O lateral chega após uma fase de destaque no futebol russo.

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Natural de João Pessoa, Douglas Santos iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Náutico, onde foi formado nas categorias de base e promovido ao elenco principal em 2012, assumindo a titularidade da posição na temporada seguinte. Ainda em 2013, o lateral teve sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira principal, em amistoso contra a Bolívia.

Na sequência, transferiu-se para a Udinese, da Itália, mas não conseguiu se firmar no futebol europeu naquele momento. O retorno ao Brasil, em 2014, marcou uma virada em sua carreira.

No Atlético-MG, Douglas Santos viveu sua melhor fase no futebol nacional. Rapidamente se tornou peça importante da equipe mineira e foi um dos destaques na campanha do título da Copa do Brasil de 2014 e do Campeonato Mineiro de 2015. Em seguida, transferiu-se para o Hamburgo, da Alemanha, onde deu continuidade à carreira no futebol europeu. Posteriormente, chegou ao Zenit, da Rússia.

Desde cedo, Douglas Santos se destacou nas categorias de base da Seleção Brasileira, acumulando convocações pelo sub-20 e sub-23. O ponto mais alto de sua trajetória pela Amarelinha veio em 2016, quando integrou a equipe campeã dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conquistando a medalha de ouro inédita para o futebol brasileiro.



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Idolatria e recordes na Rússia

Atualmente, Douglas Santos vive o momento de maior maturidade da carreira no Zenit, clube que defende desde 2019. Mesmo com o clube russo impedido pela UEFA de disputar competições europeias devido aos conflitos bélicos entre Rússia e Ucrânia, o lateral se manteve em alto nível no cenário local.

No último domingo (17), o paraibano celebrou o seu sexto título consecutivo do Campeonato Russo. Ídolo incontestável da torcida, Douglas já ultrapassou a marca de 200 partidas oficiais pelo clube e, nesta temporada, alcançou o feito histórico de se tornar o atleta que mais vezes vestiu a braçadeira de capitão na história do Zenit.

O caminho do Brasil rumo ao Hexa

A Seleção Brasileira, que busca quebrar um jejum de 24 anos sem o título mundial. Sorteado no Grupo C junto a Marrocos, Haiti e Escócia, o Brasil fará toda a sua caminhada inicial em solo norte-americano, na Costa Leste dos EUA.

A estreia da equipe comandada por Carlos Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium (Nova Jersey). Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho (sexta-feira), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho (quarta-feira), em Miami.

Agenda do Brasil na fase de grupos:

1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (Sábado), às 19h | MetLife Stadium (Nova Jersey)

2ª Rodada: Brasil x Haiti — 19/06 (Sexta-feira), às 21h30 | Lincoln Financial Field (Filadélfia)

3ª Rodada: Escócia x Brasil — 24/06 (Quarta-feira), às 19h | Hard Rock Stadium (Miami)

