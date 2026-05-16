Vinícius celebra grande desempenho do Náutico contra o Operário-PR e prega cautela: "Seriedade sempre"

Autor de um gol e duas assistências neste sábado (16), o camisa sete enfatizou o bom início de Série B do Náutico

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Dido Henrique/CNC)

A goleada aplicada pelo Náutico por 6 a 2 sobre o Operário-PR, neste sábado (16), contou com muitos protagonistas. Entre os jogadores que chamaram atenção na apresentação de gala do Timbu fora de casa está o atacante Vinícius, que marcou um gol e distribuiu duas assistências.

Após o jogo, o camisa sete alvirrubro celebrou o grande desempenho da equipe no duelo em Ponta Grossa, enfatizando o bom início de Série B do Náutico. Vinícius, porém, também pregou cautela com o atual momento.

“Mais uma vitória. É sempre uma honra estar defendendo este clube que eu amo tanto. Muito trabalho pela frente. Estamos iniciando bem (a Série B), mas seriedade sempre. Semana que vem tem mais uma batalha, mas a nação pode comemorar hoje”, externou Vinícius para a rede social do clube.

Com as três participações em gol contra o Fantasma, Vinícius chegou a cinco gols e duas assistências nesta edição da Segundona. O atacante agora divide a artilharia do campeonato ao lado de Everton Morelli, do Botafogo-SP, e Ronaldo Tavares, do Athletic-MG.

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