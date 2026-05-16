Guilherme dos Anjos elogia postura do Náutico em goleada: "Fomos efetivos e mentalmente muito fortes"

O técnico do Náutico avaliou o nível de atuação da equipe no 6 a 2 sobre o Operário-PR

Guilherme dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Sendo absoluto em seu desempenho em campo, o Náutico goleou o Operário-PR por 6 a 2 neste sábado (16), fora de casa. Esta foi a segunda goleada seguida aplicada pelo Timbu, que segue embalado na Série B e assumiu momentaneamente a 2ª posição.

Após o jogo, o técnico Guilherme dos Anjos avaliou o nível de atuação da equipe e destacou a postura dos jogadores nos 90 minutos. O comandante alvirrubro enxergou que o resultado elástico passou pela efetividade e pelo aspecto mental do Náutico.

“Realmente foi um jogo dentro daquilo que a gente projetou. O que foi um pouco fora da curva foi apenas o número de gols, mas é algo que a gente vem trabalhando para que acontecesse. Jogo passado (América-MG) a gente já tinha conseguido desabrochar neste sentido. Hoje, mais uma vez, a gente consegue transformar esses números ofensivos em poder de ataque mais efetivo”, avaliou Guilherme dos Anjos.

“Nós viemos aqui com uma proposta muito clara de tirar o adversário de perto do nosso gol e de pressionar o tempo todo, assim como a gente terminou o jogo. Soubemos eliminar um pouco as possibilidades que esse adversário tinha. Também não gostei, em partes, da arbitragem, mas soubemos administrar bem isso. Não nos prejudicou porque fomos muito efetivos e mentalmente muito fortes”, completou o técnico.

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