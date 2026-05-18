Quando a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo 2026?
Contagem regressiva: Brasil estreia no Mundial contra Marrocos no dia 13 de junho
Publicado: 18/05/2026 às 17:20
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
A contagem regressiva para a busca pelo hexacampeonato mundial entrou na reta final. A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, será no dia 13 de junho (sábado), diante do Marrocos, no MetLife Stadium, às 19h (horário de Brasília), nos Estados Unidos.
Diferente do formato tradicional de edições anteriores, o Mundial de 2026 conta com uma expansão histórica, reunindo 48 seleções espalhadas por três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México. Apesar da descentralização geográfica do torneio, a delegação brasileira fará base fixa em solo norte-americano e disputará todos os seus compromissos da primeira fase na Costa Leste do país.
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Antes de embarcar para os Estados Unidos, a Amarelinha realiza os últimos testes em amistosos preparatórios contra o Panamá, no Maracanã, e diante do Egito, já em território americano. No novo regulamento da Fifa, classificam-se para os 16-avos de final os dois melhores de cada uma das 12 chaves, além dos oito melhores terceiros colocados gerais.
Agenda do Brasil na fase de grupos:
1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (Sábado), às 19h | MetLife Stadium (Nova Jersey)
2ª Rodada: Brasil x Haiti — 19/06 (Sexta-feira), às 21h30 | Lincoln Financial Field (Filadélfia)
3ª Rodada: Escócia x Brasil — 24/06 (Quarta-feira), às 19h | Hard Rock Stadium (Miami)