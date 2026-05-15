Neymar responde jornalista, prevê Brasil campeão da Copa e atuação decisiva: "Gol e assistência"
Camisa 10 aposta em vitória brasileira por 3 a 1 sobre a Espanha na decisão e sonha com protagonismo no possível hexacampeonato
Publicado: 15/05/2026 às 20:52
Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira (Vitor Silva/CBF)
Enquanto aguarda ser chamado na convocação oficial de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar respondeu ao jornalista Bruno Formiga, da GE TV. Em vídeo publicado nas redes sociais do veículo, o camisa 10 projetou uma final entre Brasil e Espanha no Mundial e ainda cravou participação decisiva no duelo.
Durante uma dinâmica realizada por mensagem de WhatsApp, Neymar apostou em vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre os espanhóis na decisão da Copa. Além do placar, o camisa 10 também se colocou como protagonista da partida: "gol e assistência”, respondeu o jogador.
A declaração acontece em meio à expectativa pela lista definitiva de convocados de Carlo Ancelotti para o torneio. O treinador anunciará os nomes escolhidos para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira, em evento marcado para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. às 17h.
A estreia do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, em New Jersey. Antes disso, a Seleção encara amistosos contra Panamá, no Maracanã, e Egito, em Cleveland, já como parte da preparação final e com os 26 atletas que disputarão o Mundial.
Neymar foi questionado por Bruno Formiga sobre qual é sua previsão para a final da Copa do Mundo 2026.
O atacante do Santos respondeu:
“Brasil x Espanha”
“3-1 Brasil”
“Gol e assistência????”
