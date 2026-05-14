Seleção Brasileira anuncia renovação com Ancelotti até 2030
CBF renova com Ancelotti até 2030 e consolida projeto de longo prazo na Seleção
Publicado: 14/05/2026 às 13:49
Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, acerta renovação até 2030 (Rafael Ribeiro/CBF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. O acordo amplia a permanência do treinador italiano no comando da Seleção Brasileira, iniciada em maio de 2025.
"Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, acrescentou.
O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.
“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva."
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Segundo a entidade, a decisão reforça a confiança no trabalho desenvolvido por Ancelotti e no projeto esportivo de longo prazo voltado ao fortalecimento da equipe nacional.
Em um ano à frente da Seleção Brasileira, o treinador dirigiu a equipe em dez partidas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, somando 18 gols marcados e oito sofridos.
Brasil ???? Carlo Ancelotti até 2030!— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
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