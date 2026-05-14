Seleção Brasileira anuncia renovação com Ancelotti até 2030

Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, acerta renovação até 2030 (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. O acordo amplia a permanência do treinador italiano no comando da Seleção Brasileira, iniciada em maio de 2025.

“Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a Seleção Brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho", disse Ancelotti.

"Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho”, acrescentou.

O presidente da CBF, Samir Xaud, celebrou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti e destacou o alinhamento da decisão com o projeto esportivo da entidade para os próximos anos.

“Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à Seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva."



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Segundo a entidade, a decisão reforça a confiança no trabalho desenvolvido por Ancelotti e no projeto esportivo de longo prazo voltado ao fortalecimento da equipe nacional.

Em um ano à frente da Seleção Brasileira, o treinador dirigiu a equipe em dez partidas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, somando 18 gols marcados e oito sofridos.