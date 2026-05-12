Suécia anuncia convocados para a Copa do Mundo e conta com artilheiro do Arsenal

Viktor Gyokeres, atacante da Suécia (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

A Suécia anunciou, nesta terça-feira, a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque da convocação do técnico Graham Potter é Viktor Gyokeres, artilheiro do Arsenal. Nos 51 jogos que fez na temporada, o centroavante marcou 21 gols.

Principal peça ofensiva nesta relação, ele também é o principal goleador da seleção entre todos os atletas que foram chamados com 19 bolas na rede. Como o Arsenal está na briga pelo título da Champions League, a final contra o Paris saint-Germain está marcada para o dia 30 deste mês, ele vai se integrar mais tarde ao grupo.

Mais dois jogadores que atuam no futebol inglês terão a missão de liderar a equipe no Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante Alexander Isak, do Liverpool, e o meio-campista Anthony Elanga, do Newcastle.

Otimista quanto à participação da seleção da Suécia na competição, o treinador Graham Potter destacou a força de seu elenco para a Copa do Mundo. "O nosso elenco é forte e equilibrado", afirmou.

Integrante do Grupo F do Mundial, os suecos fazem a sua estreia na fase de grupos da competição no dia 14 de junho contra a Tunísia. Seis dias depois os suecos encaram os holandeses e encerram a sua participação nesta etapa contra o Japão, no dia 25.



Confira a lista dos convocados da Suécia para a Copa:

GOLEIROS: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Widell Zetterström.

DEFENSORES: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud e Daniel Svensson.

MEIO-CAMPISTAS E ATACANTES: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli.

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