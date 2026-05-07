Lula brinca com Trump: 'Espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros'

Em tom amistoso, Lula brincou com Trump ao pedir que os jogadores da seleção brasileira não tivessem problema com a imigração

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Ricardo Stuckert/PR)

A Copa do Mundo, que começa no mês que vem, também fez parte da conversa desta quinta-feira, em Washington, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo americano, Donald Trump.

Em tom amistoso, Lula brincou com Trump ao pedir que os jogadores danão tivessem problema com a imigração ao entrar em território norte-americano.

"Ele perguntou sobre a Copa do Mundo e se a seleção estava boa. Eu falei para ele: ‘Espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros. Por favor, não faça isso, porque a gente vai vir aqui para ganhar a Copa do Mundo'", afirmou Lula.

Segundo o presidente brasileiro, Trump se divertiu. "Ele riu, porque agora vai rir sempre. Aprendeu que rir é muito bom."

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A Copa do Mundo de 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. O Mundial começa para o Brasil no dia 13 de junho, quando a seleção fará sua estreia contra o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

O Brasil está no Grupo C e vai enfrentar também o Haiti, dia 19 de junho, na Filadélfia, e a Escócia, dia 24, em Miami.