Amigos de Neymar mandam recado para Ancelotti sobre convocação da Seleção Brasileira
Recado direto: parças de Neymar pedem convocação do craque brasileiro
Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco
Publicado: 24/03/2026 às 12:48
Cris Guedes e Neymar (Reprodução)
O nome de Neymar voltou a repercutir fora de campo, desta vez por conta de um recado direto ao técnico Carlo Ancelotti. Durante um evento da Kings League, amigos do jogador puxaram um coro pedindo a convocação do atacante para a seleção brasileira.
Na sequência, ainda em clima de brincadeira, o próprio grupo comentou sobre a possibilidade do bordão ganhar força: "Essa aí vai virar bordão, né?", disse Cris Guedes. "Não vai porque ele vai chamar. Ele vai ter que fazer sabe o que, Cris? Até dia 18 ele vai ter que fazer a parte dois chamando o Neymar. Já caneta aí que ele vai chamar o Neymar", pontuou outro.
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SITUAÇÃO DE NEYMAR NA SELEÇÃO
Apesar da pressão, o atacante do Santos segue fora das listas recentes da seleção brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o jogador ainda não foi convocado.
O treinador explicou recentemente a ausência do camisa 10, destacando a condição física do atleta como fator determinante. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", afirmou o treinador.
De olho em uma vaga no próximo Mundial, Neymar ainda terá uma sequência de jogos pelo Santos para tentar convencer a comissão técnica. Até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final, o atacante terá compromissos importantes para mostrar evolução.
Antes disso, a CBF precisa enviar à Fifa uma lista preliminar com 55 nomes, prevista para o início de maio.
Esse Cris Guedes tá fazendo de tudo pro Ancelotti pegar nojo de tudo que envolve o Neymar kkkkkk— MatheusFla (@_matheusfla) March 24, 2026
O cara tá acabando com as chances do Neymar ir pra Copa
Que "amigão" empic.twitter.com/EoLS9N2roP