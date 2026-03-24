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Amigos de Neymar mandam recado para Ancelotti sobre convocação da Seleção Brasileira

Recado direto: parças de Neymar pedem convocação do craque brasileiro

Estadão Conteúdo e Diario de Pernambuco

Publicado: 24/03/2026 às 12:48

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Cris Guedes e Neymar/Reprodução

Cris Guedes e Neymar (Reprodução)

O nome de Neymar voltou a repercutir fora de campo, desta vez por conta de um recado direto ao técnico Carlo Ancelotti. Durante um evento da Kings League, amigos do jogador puxaram um coro pedindo a convocação do atacante para a seleção brasileira.

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Um dos responsáveis pelo momento foi Cris Guedes, parceiro do camisa 10 no comando da equipe Furia FC. Em tom descontraído, ele cantou uma música direcionada ao treinador italiano: "Ancelotti, se tu não chamar o Neymar, a casa vai cair, o bicho vai pegar. Ancelotti, se tu não chama o Neymar, a casa vai cair, o bicho vai pegar, a casa vai cair e o bicho vai pegar".

Na sequência, ainda em clima de brincadeira, o próprio grupo comentou sobre a possibilidade do bordão ganhar força: "Essa aí vai virar bordão, né?", disse Cris Guedes. "Não vai porque ele vai chamar. Ele vai ter que fazer sabe o que, Cris? Até dia 18 ele vai ter que fazer a parte dois chamando o Neymar. Já caneta aí que ele vai chamar o Neymar", pontuou outro.

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SITUAÇÃO DE NEYMAR NA SELEÇÃO

Apesar da pressão, o atacante do Santos segue fora das listas recentes da seleção brasileira. Desde a chegada de Ancelotti, o jogador ainda não foi convocado.

O treinador explicou recentemente a ausência do camisa 10, destacando a condição física do atleta como fator determinante. "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%", afirmou o treinador.

De olho em uma vaga no próximo Mundial, Neymar ainda terá uma sequência de jogos pelo Santos para tentar convencer a comissão técnica. Até o dia 18 de maio, quando será divulgada a lista final, o atacante terá compromissos importantes para mostrar evolução.

Antes disso, a CBF precisa enviar à Fifa uma lista preliminar com 55 nomes, prevista para o início de maio.

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