De olho no Hexa: confira como anda a Seleção Brasileira a 120 dias da Copa do Mundo.

Faltando 120 dias para a Copa do Mundo de 2026 e cerca de um mês para a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista final para o campeonato mundial, os jogadores se movimentam para impressionar o treinador italiano Carlo Ancelotti e conseguir uma vaga no avião rumo ao Canadá, Estados Unidos e México.

Os selecionados por Ancelotti nesta ocasião - ainda sem data oficial anunciada - terão chance de jogar dois amistosos pela Seleção: contra a França, em 26 de março, e contra a Croácia, em 31 do mesmo mês.

Assim, o treinador se movimenta e observa alguns jogadores que podem ter chance na próxima convocação.

Com o Mundial batendo à porta, o Diario de Pernambuco traçou um panorama da Canarinho e dos nomes que buscam carimbar o passaporte rumo ao sonho do hexa.

De acordo com o colunista Rodrigo Mattos, do Portal UOL, pelo menos três nomes que 'agradam' o treinador e devem ser testados.

Na Europa, um dos que está na mira de Ancelotti é Endrick. O atacante teve um começo que chamou a atenção no Lyon após ser emprestado pelo Real Madrid por seis meses. Endrick já tem cinco gols e uma assistência em seis partidas disputadas desde que chegou ao clube.

Na Inglaterra, um nome conhecido da torcida do Brasil chamou a atenção do italiano: Gabriel Jesus. Após passar quase um ano longe dos gramados devido a uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, o atacante voltou a jogar pelo Arsenal e marcou gols importantes.

Desde que retornou aos campos, Gabriel soma quatro gols e uma assistência em 15 partidas. Entre as contribuições, estão dois gols diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões.

Na defesa, apesar do mau começo da temporada de 2026 com o Flamengo, que perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, Léo Pereira atraiu o olhar do treinador da Seleção Brasileira após o clube vencer a Libertadores e o Campeonato em 2025.

Um que pode 'correr por fora' é o atacante Igor Thiago. O jogador do Brentford, da Inglaterra, tem se destacado, marcando 18 gols em 26 jogos. Ele nunca foi convocado para a Seleção Brasileira, mas pode ser um nome 'surpreendente' na próxima lista.

Neymar na Seleção: chances vão diminuindo?

Um que ainda não teve a chance de impressionar Ancelotti em 2026 é Neymar. Ainda sem jogar no Santos após cirurgia no joelho, o camisa 10 do Peixe vê suas chances de estar na Copa do Mundo diminuindo.

A depender dos resultados do Santos no Campeonato Paulista, Neymar pode ter poucos jogos para ganhar ritmo de jogo e - por consequência - uma oportunidade na Seleção.

Próximo de um retorno aos gramados, é esperado que Neymar jogue contra o Velo Clube, na Vila Belmiro, pela última rodada da 1ª fase do Paulistão. Para conseguir vaga nas eliminatórias do campeonato, o Santos precisa vencer e contar com tropeços de adversários.

Caso contrário, Neymar perderia a chance de disputar quatro partidas: quartas de final, semifinal e final (ida e volta). Tendo, assim, apenas os jogos do Campeonato Brasileiro contra Mirassol e Vasco antes da próxima convocação.