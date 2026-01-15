Conheça Morristown, cidade que será a casa do Brasil na Copa do Mundo de 2026

O município de pouco mais de 20 mil habitantes está situado no interior do estado de Nova Jersey

Visita da CBF ao Centro de Treinamento que receberá a Seleção na Copa do Mundo (Divulgação / CBF)

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, 14, o local de treinos da seleção brasileira durante a disputa da Copa do Mundo de 2026 O País ficará sediado na cidade de Morristown, no estado de Nova Jersey, ao longo da sua participação no torneio.

O município de pouco mais de 20 mil habitantes está situado no interior do estado, a 88,5 quilômetros da capital Trenton. Morristown se destaca pela educação e pela importância histórica, sendo um local de referência durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos.

Depois de visitar diversas outras cidades, a comissão técnica do Brasil optou por treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, que pertence ao RB New York. Além disso, a delegação brasileira ficará hospedada no hotel The Ridge, no município vizinho de Basking Ridge.

De acordo com o comunicado divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o local de treinamento "se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas".

"Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo", analisou o técnico Carlo Ancelotti.

A seleção brasileira está no Grupo C e estreia na Copa do Mundo no 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos. A partida acontece no MetLife Stadium, em East Rutherford, que fica a 30 minutos da base do País em Nova Jersey.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

