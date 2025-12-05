diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
Copa do Mundo de 2026

Qual o horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026?

Veja onde assistir e horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Lucas Valle

Publicado: 05/12/2025 às 08:36

Taça da Copa do Mundo /Divulgação/ fifaworldcup_pt

As seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 podem finalmente entrar no clima de copa. Nesta sexta-feira (05), acontece o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizado em Washington (EUA).  

Os torcedores brasileiros aguardam ansiosamente para conhecer os primeiros adversários da Seleção Brasileira no caminho para o hexa. No sorteio, a Canarinha pode enfrentar quase todas as seleções do mundo, com restrição apenas no pote 1 (cabeças-de-chave) e nas seleções sul-americanas. 

Qual o horário do sorteio da Copa do Mundo?

O horário de início do sorteio está marcado para às 14h (Horário de Brasília)

Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo ao vivo?

A cerimônia será transmitida pela TV e também por plataformas online. Entre os canais que farão a transmissão do sorteio estão: Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), FIFA+ (site), e também pelo Youtube da CazéTV e GeTV. 

O que será definido

Durante o sorteio, serão formados os 12 grupos iniciais do torneio, cada um deles com quatro seleções. A partir de potes definidos previamente, as equipes serão distribuídas aleatoriamente, com algumas restrições expostas. Os horários e os estádios dos confrontos só serão divulgados no sábado (06).

 

 

 

