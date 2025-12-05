Qual o horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026?
Veja onde assistir e horário do sorteio da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 05/12/2025 às 08:36
Taça da Copa do Mundo (Divulgação/ fifaworldcup_pt)
As seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 podem finalmente entrar no clima de copa. Nesta sexta-feira (05), acontece o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizado em Washington (EUA).
Qual o horário do sorteio da Copa do Mundo?
O horário de início do sorteio está marcado para às 14h (Horário de Brasília)
Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo ao vivo?
A cerimônia será transmitida pela TV e também por plataformas online. Entre os canais que farão a transmissão do sorteio estão: Globo (TV aberta), SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), FIFA+ (site), e também pelo Youtube da CazéTV e GeTV.
O que será definido
Durante o sorteio, serão formados os 12 grupos iniciais do torneio, cada um deles com quatro seleções. A partir de potes definidos previamente, as equipes serão distribuídas aleatoriamente, com algumas restrições expostas. Os horários e os estádios dos confrontos só serão divulgados no sábado (06).