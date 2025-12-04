Veja regras do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 e possíveis adversários do Brasil

Sorteio da Copa do Mundo 2026 veja como funciona e possíveis adversários do Brasil. (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

O sorteio que define os grupos para a Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos.

O campeonato, disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Veja como funciona o Sorteio da Copa do Mundo de 2026 e os possiveis adversários da Seleção Brasileira.

Horário do Sorteio da Copa do Mundo 2026

O sorteio será realizado às 14h00 (horário de Brasília).

Como funciona o sorteio da Copa do Mundo 2026

Esta edição marca a maior quantidade de seleções na história das copas. Serão 48 países disputando o tão sonhado troféu. Destes, já são conhecidos 42, enquanto os outros seis participantes ainda disputam vagas via repescagem.

Com o aumento na quantidade de seleções envolvidas na competição, o número de grupos sobe para 12, com quatro equipes cada.

Os anfitriões México, Canadá e Estados Unidos ficarão - respectivamente - nos grupos A, B e D.

Depois, serão sorteados os cabeças de chave nos grupos restantes com seleções do Pote 1: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha. Assim, cada grupo será preenchido com uma seleção de um dos potes. Confira a distribuição:

Veja a distribuição de potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Pote 1 : Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil , Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha;

: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, , Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha; Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;

Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália; Pote 3 : Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;

: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul; Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Para restringir a quantidade de seleções das mesmas federações se enfrentando na primeira fase, uma das regras estabelecidas pela FIFA é que apenas a UEFA pode ter mais de um time por grupo, com o número máximo sendo dois. Isso acontece porque serão - ao todo - 16 times representantes do futebol Europeu na competição.

Possíveis adversários da Seleção Brasileira

Para o Brasil, as restrições servem apenas para as seleções do pote 1 e da América do Sul. De resto, o caminho da Seleção está livre para enfrentar qualquer adversário.

Em uma simulação feita pelo Diario de Pernambuco, a Seleção Brasileira ficou no Grupo L com Croácia, Cabo Verde e Catar.

Alguns desses países que podem chegar a ser adversários do Brasil na fase de grupos ainda não são conhecidos, visto que ainda serão disputados jogos de repescagem, tanto organizados pela FIFA quanto pela UEFA.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo ao vivo

É possível assistir ao sorteio clicando neste link ou através do player abaixo.



