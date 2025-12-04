Onde assistir ao Sorteio da Copa do Mundo 2026? veja horário e transmissão

Assista ao vivo e online à cerimônia do Sorteio dos Grupos da Copa 2026 nesta sexta (5)

Onde assistir o sorteio da Copa do Mundo ao vivo (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Veja onde assistir o Sorteio da Copa do Mundo 2026 ao vivo e online. A cerimônia será realizada nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos - uma das sedes da competição, ao lado de Canadá e México. Veja como funcionará, horário do sorteio e onde assistir ao vivo.

Qual é o horário do Sorteio da Copa do Mundo 2026?

O sorteio está marcado para começar às 14h00 (horário de Brasília).

Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo de 2026 ao vivo

Para ver o sorteio ao vivo, é possível acompanhar através do YouTube da CazéTV neste link ou no player abaixo.

Como funciona o sorteio da Copa

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com um recorde de 48 seleções competindo pelo troféu. Destas, 42 equipes já estão confirmadas, e as 6 vagas restantes serão definidas via repescagem.

Com o aumento no número de participantes, o formato de grupos também muda: serão 12 grupos na primeira fase, cada um composto por quatro equipes.

Os países-sede, México, Canadá e Estados Unidos, já têm seus grupos definidos, ocupando, respectivamente, os Grupos A, B e D.

Em seguida, o sorteio definirá os cabeças de chave para os grupos restantes, utilizando as seleções do Pote 1: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. A mecânica do sorteio garante que cada grupo seja preenchido com uma seleção de cada pote.

Veja a distribuição de potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Confira a lista completa de seleções por pote, que define os possíveis confrontos na fase de grupos:

Pote 1 : Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha;

: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha; Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;

Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália; Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;

Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul; Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Restrições do sorteio

Para evitar um grande número de confrontos entre seleções da mesma confederação logo na fase inicial, a FIFA estabelece restrições importantes:

A única federação que pode ter mais de uma equipe no mesmo grupo é a UEFA (Europa), com um limite máximo de dois times europeus por chave. Essa exceção se dá pelo grande número de representantes do continente (16 no total).

Possíveis adversários da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo

Como cabeça de chave, o Brasil está sujeito a poucas restrições no sorteio. A Seleção não poderá enfrentar times do Pote 1 ou outras equipes da América do Sul (CONMEBOL) na primeira fase. Fora isso, o caminho estará livre para duelar com qualquer adversário dos potes 2, 3 e 4.

Em uma simulação realizada pelo Diario de Pernambuco, a Seleção Brasileira foi colocada no Grupo L, ao lado de Croácia, Cabo Verde e Catar.

É importante notar que alguns dos potenciais adversários do Brasil ainda dependem dos resultados dos jogos de repescagem (organizados pela FIFA e UEFA) que definirão as últimas vagas.